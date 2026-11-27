ROSYJSKIE DRONY I RAKIETY NAD WSCHODNIĄ POLSKĄ. NIE BĘDZIEMY SIĘ CHOWAĆ- KOMENTERY

Podpalił się przed Pałacem Prezydenta

W środowa noc, 25 listopada w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, doszło do dramatycznego zdarzenia. Młody, 22-letni student informatyki z Ukrainy, Eduard P., pokonał aktu samopodpalenia na przeciwko Pałacu Prezydenckiego.

Na ratunek palącemu się człowiekowi rzucili się funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz przypadkowi przechodnie. Dzięki temu, że w pobliżu znajdował się zespół ratownictwa medycznego, poszkodowany błyskawicznie otrzymał wsparcie.

Jak ustalił reporter „Super Expressu”, 22-latek trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego z popalonymi dłoniami oraz częścią twarzy. Mariusz Gierej, rzecznik WIM przekazał, że stan młodego mężczyzny jest bardzo ciężki.

Przeczytaj także: Rozpaliła świeczkę zapachową i o niej zapomniała. Pożar pochłonął cały lokal

22-letni Eduard P. pochodził z Ukrainy

Jak udało się ustalić dziennikarzom „Faktu”, Eduard P. pochodził z Winnicy w Ukrainie. Wcześniej miał kształcić się na Winnickim Narodowym Uniwersytecie Technicznym, a następnie podjąć studia na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji Politechniki Częstochowskiej.

Na co dzień mieszkał w akademiku „Bliźniak”. W rozmowie z reporterami, współlokatorzy Eduarda mówią o nim jedno - nie lubił za bardzo rozmawiać.

– Taki zwykły człowiek, który nie lubił za bardzo rozmawiać. Szczerze mówiąc, niewiele o nim wiedziałem, bo nie otwierał się przed innymi – powiedział znajomy Eduarda w rozmowie z mediami. Jak dodał, mieszkał z Ukraińcem od czerwca do września br.

Przeczytaj także: Wielka akcja CBŚP pod Piasecznem. Czego szukają śledczy? Prokuratura milczy

Student informatyki miał utrzymywać kontakty głównie z osobami przez internet. W wolnym czasie dużo również grał na komputerze. Akademik miał opuszczać rzadko, głównie celem zrobienia zakupów.

W rozmowie z reporterami znajomy Eduarda P. przyznaje, że 22-latek aktywny był głównie nocą. Swoje „życie towarzyskie”, przed ekranem, rozpoczynał od północy, kiedy pozostali mieli już dawno spać.

Podobnie wypowiedzieli się inni mieszkańcy akademika, dla których Eduard P. był zagadką. Student trzymał się na uboczu. Z nikim nie utrzymywał głębszej relacji. Mimo to Ukrainiec zapamiętany został także jako osoba niekonfliktowa i spokojna.

Przeczytaj także: Trzaskowski nie odpuszcza w sprawie Trybunaliów. Właśnie to ogłosił

Matka miała przyjechać do akademika

Najbardziej zagadkowa relacja dotyczy wizyty matki 22-latka. Według rozmówców reporterów „Faktu” kobieta pojawiła się latem w akademiku, ale Eduard P. miał nie chcieć zejść na spotkanie. Nie wiadomo, co było powodem tej decyzji, czy matka i syn ostatecznie się zobaczyli ani jakie relacje panowały w rodzinie.

Po informacji o samopodpaleniu matka studenta miała dzwonić do osób w Częstochowie i pytać, czy doniesienia z Warszawy nie są fałszywe.

– Ponoć jego mama dzwoniła, pytając, czy to nie fake news z tym podpaleniem – przekazali gazecie rozmówcy znający kulisy wydarzeń.

Przeczytaj także: Za pieniądze niszczyli pomniki w Warszawie. Śledczy wskazują na działanie obcego wywiadu

Motyw nadal pozostaje nieznany

Były współlokator powiedział również, że Eduard P. nie poruszał w jego obecności tematów politycznych ani nie opowiadał o nierównym traktowaniu obywateli Ukrainy w Polsce.

Służby wyjaśniają motywy działania 22-latka. Śledczy analizują dwa główne, wykluczające się wzajemnie wątki.

Z nieoficjalnych ustaleń reportera Radia ESKA wynika, że pierwsza hipoteza zakłada manifest polityczny. Mężczyzna miał mieć przy sobie tablicę z wypisanymi postulatami, mającą stanowić protest przeciwko traktowaniu Ukraińców w Polsce. Przedmiot w dużej mierze spłonął, co utrudnia zweryfikowanie tej wersji.

Przeczytaj także: Kłótnia zmieniła się w koszmar! Ofiara z Wawra nie żyje. Sprawcą młody Ukrainiec

Drugi równie prawdopodobny wątek dotyczy osobistego kryzysu, a trop prowadzi na Politechnikę Częstochowską. Według nieoficjalnych doniesień student mógł nie poradzić sobie z presją na uczelni po tym, jak ostatnio nie zdał kilku egzaminów. Służby dokładnie badają ten motyw.