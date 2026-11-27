Choinka z pikseli zamiast prawdziwego drzewa

Po raz pierwszy w historii jarmarku organizowanego przez spółkę Großmarkt Rostock GmbH tradycyjna ogromna choinka nie stanęła przy bramie Kröpeliner Tor. Zamiast niej pojawił się tzw. cyfrowy świąteczny świerk - niemal 30-metrowa projekcja świetlna tworzona przez dwa projektory LED. Organizatorzy reklamowali pomysł jako „premierę w Europie Północnej” oraz bardziej ekologiczne rozwiązanie.

Według szefowej spółki Ingi Knospe, znalezienie odpowiednio dużego, około 20-metrowego drzewa jest coraz trudniejsze, a koszty transportu, montażu i obsługi dźwigów przekroczyły już 20 tys. euro.

„Wstyd”, „głupota”, „żenada”

Decyzja wywołała prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Pod oficjalnym wpisem organizatorów na Facebooku pojawiły się setki komentarzy. Internauci pisali m.in. o „świadectwie biedy”, „absurdalnym pomyśle” i „powodzie do wstydu”. Jeden z najczęściej powtarzających się argumentów brzmiał: „Prawdziwa choinka jest nieodłączną częścią świątecznej atmosfery”.

Tak duża fala krytyki sprawiła, że administratorzy profilu opublikowali apel o zachowanie kultury dyskusji. Podkreślili, że różnice zdań są naturalne, ale nie będą tolerowane obelgi ani obraźliwe wpisy. Według niemieckich mediów część komentarzy była na tyle agresywna, że czasowo ograniczono możliwość dalszej dyskusji.

Nawet przedsiębiorcy chcieli ratować tradycję

Kontrowersje nie ograniczyły się do internetu. Jak informowały regionalne media, pojawiła się propozycja bezpłatnego przewiezienia choinki przez przedsiębiorcę ze Stralsundu. Według informacji podawanych przez Ostseewelle pomysł miał pomóc w uratowaniu tradycyjnego drzewa na rynku. Miasto odpowiedziało jednak, że oferta nie trafiła formalnie do organizatorów, a procedury związane z wycinką, transportem i pozwoleniami wymagają znacznie więcej czasu.

Politycy też zabrali głos

Spór szybko stał się tematem politycznym. Cytowana przez „Nordkurier” przewodnicząca frakcji FDP w radzie miejskiej Julia Kristin Adler oceniła, że rezygnacja z choinki niepotrzebnie rozczarowała mieszkańców. Jej zdaniem właśnie w niepewnych czasach ludzie potrzebują symboli i tradycji. Krytyczne głosy płynęły również ze strony lokalnych chadeków.

Z kolei nadburmistrz Rostocku Eva-Maria Kröger broniła decyzji organizatorów. W rozmowie z radiem Ostseewelle argumentowała, że utrzymanie wielkiej choinki oznaczałoby wzrost kosztów dla wystawców, a w konsekwencji droższy grzaniec i inne produkty sprzedawane na jarmarku. Podkreślała także, że na terenie świątecznego rynku nadal znajduje się wiele mniejszych żywych drzew.

Mieszkańcy podzieleni. „To tylko obraz”

Niemiecki „Nordkurier” rozmawiał z odwiedzającymi jarmark. Wielu przyznawało, że rozumie argumenty dotyczące oszczędności i ekologii, ale cyfrowa instalacja nie jest w stanie zastąpić prawdziwej choinki. Jedna z mieszkanek Rostocku oceniła, że pomysł może być ciekawy pod względem technologicznym, lecz „naturalnego drzewa nie da się ulepszyć czymś cyfrowym”. Inni zwracali uwagę, że projekcja momentami ginie wśród świątecznych świateł i wygląda po prostu jak zwykły obraz wyświetlany na budynku.

W komentarzach publikowanych w mediach społecznościowych przewijały się podobne opinie: „Co będzie następne, cyfrowy Mikołaj?”, „Nawet w czasach NRD była prawdziwa choinka” czy „Nie każda nowoczesność oznacza postęp”.

Czy choinka wróci?

Według relacji austriackiego dziennika „Kleine Zeitung”, władze miasta sygnalizują już, że tegoroczny eksperyment może zostać ponownie przeanalizowany przed kolejną edycją jarmarku. Na razie jednak mieszkańcy muszą przyzwyczaić się do świątecznego symbolu stworzonego z pikseli i światła zamiast igliwia, bombek i zapachu prawdziwej choinki.

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