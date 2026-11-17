Polski jarmark w sercu Brandenburgii

Od 4 do 6 grudnia 2026 roku dziedziniec historycznego Kutschstallhof w Poczdamie zamieni się w wielką prezentację polskich tradycji świątecznych. Odbędzie się tam Sternenmarkt, czyli Polski Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany już po raz 21. Jak informuje niemiecki portal t-online.de, na odwiedzających czeka ponad 50 stoisk z polskim rękodziełem i regionalnymi specjałami.

Wśród oferowanych produktów znajdą się między innymi tradycyjne ozdoby choinkowe, rzeźby w drewnie, ceramika, wyroby skórzane, biżuteria i szkło artystyczne. Nie zabraknie również kulinarnych hitów, z których słynie Polska. Goście będą mogli spróbować pierogów, bigosu, serów owczych, miodów, pierników, gofrów czy potraw tatarskich. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma dać Niemcom możliwość poznania autentycznych polskich tradycji świątecznych.

35

W kraju słynącym z jarmarków

Trudno o bardziej wymagającą publiczność. Niemcy są uznawane za ojczyznę jarmarków bożonarodzeniowych, a takie wydarzenia jak Christkindlesmarkt w Norymberdze czy Striezelmarkt w Dreźnie należą do najbardziej znanych na świecie. Tym większe znaczenie ma fakt, że polski jarmark od lat utrzymuje mocną pozycję w kalendarzu świątecznych imprez Brandenburgii.

Portal miasta Poczdam podkreśla, że Sternenmarkt już od ponad dwóch dekad przybliża mieszkańcom regionu polskie zwyczaje bożonarodzeniowe i stał się jednym z symboli polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej.

Nie tylko zakupy. Ponad 20 godzin atrakcji

Jarmarkowi towarzyszyć będzie także Sternenfest, czyli rozbudowany festiwal kulturalny. Według organizatorów program obejmie ponad 20 godzin występów przygotowanych przez około 120 artystów z Polski i Niemiec.

W planach znalazły się koncerty muzyki folkowej, jazzowej i bałkańskiej, występy chórów, widowiska cyrkowe, teatr dla dzieci oraz pokazy tańców ludowych. Wśród zaproszonych wykonawców są m.in. poznańskie Polish Brass Trio, podlaska Hajda Banda, grupa taneczna Krakowiacy oraz polsko-niemiecki kabareciarz i influencer Stach Mat.

Polska wizytówka za Odrą

Niemieckie media zwracają uwagę, że wydarzenie jest czymś więcej niż tylko świątecznym targiem. W zabytkowej hali sklepionej obok jarmarku zaprezentują się polskie regiony turystyczne oraz organizacje polsko-niemieckie działające w Berlinie i Brandenburgii. Dla wielu odwiedzających będzie to okazja do zaplanowania podróży do Polski i bliższego poznania kultury sąsiada.

Co ciekawe, w tym samym czasie w Poczdamie odbędzie się również tradycyjny jarmark czeski. To jednak polskie stoisko ma szansę skraść show. Jeśli wierzyć organizatorom i zainteresowaniu niemieckich mediów, w grudniu to właśnie Polacy pokażą w ojczyźnie jarmarków bożonarodzeniowych, jak stworzyć wyjątkową świąteczną atmosferę.

Sonda Lubisz jarmarki bożonarodzeniowe? Uwielbiam Nie przepadam