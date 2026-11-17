Poranne zderzenie dwóch pociągów pasażerskich sparaliżowało ruch kolejowy przed głównym dworcem w Pradze.

Incydent wywołał poważne utrudnienia, skutkujące wielogodzinnymi opóźnieniami dla dziesiątek połączeń w Czechach.

Zderzenie dwóch pociągów w Czechach. Wypadek przed wjazdem na dworzec

Jak przekazuje PAP, do zderzenia dwóch składów osobowych doszło we wtorkowy poranek na wiadukcie tuż przed wjazdem na dworzec główny w czeskiej Pradze. "Ruch kolejowy został wstrzymany. Pociągi dalekobieżne skierowano na inne dworce w mieście" - przekazują służby.

Kilkadziesiąt pociągów będzie opóźnionych

Spółka, odpowiedzialna w Czechach za infrastrukturę kolejową poinformowała, że utrudnienia w kursowaniu pociągów mogą potrwać kilka kolejnych godzin i dotyczyć kilkudziesięciu połączeń. "Podróżni, którzy dojadą do stacji przed praskim dworcem głównym, mogą skorzystać z komunikacji zastępczej, a bilety kolejowe obowiązują w autobusach, tramwajach i metrze" - przekazał państwowy czeski przewoźnik CzD.

PAP przypomina, że w czerwcu 2024 r. w Pardubicach w czołowym zderzeniu pociągu osobowego i towarowego zginęły cztery osoby, a 27 odniosło rany. W listopadzie 2025 r. w zderzeniu dwóch składów pasażerskich w pobliżu Czeskich Budziejowic na południu kraju 40 osób zostało rannych.

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