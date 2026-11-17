Ewa Chmielewska z "Sanatorium miłości" przeszła spektakularną metamorfozę

Pochodząca z Lublina Ewa Chmielewska wzięła udział w 8. odsłonie hitu TVP1 "Sanatorium miłości", a jej losy to historia spektakularnej życiowej przemiany po pięćdziesiątce. Seniorka ma za sobą dwa nieudane małżeństwa oraz ciężki czas, kiedy to zajadała emocjonalną pustkę. Przełom nastąpił tuż przed istotnym spotkaniem biznesowym, gdy w lustrze zobaczyła własne smutne odbicie, co stało się dla niej impulsem do działania.

Mieszkanka Lublina zupełnie wyeliminowała z diety cukier i postawiła na cztery regularne posiłki w ciągu dnia, dzięki czemu w zaledwie trzy miesiące zrzuciła 17 kilogramów. Stopniowo wdrażała również ruch do swojej codzienności. Obecnie pojawia się na siłowni nawet pięć razy w tygodniu, pielęgnuje ogród i jeździ na rowerze, a po przełamaniu strachu przed wodą zaczęła także pływać.

Przed wybuchem pandemii prowadziła trzy salony z bielizną. Dziś jest już na emeryturze oraz spełnia się jako mama dorosłej córki i babcia wnuczki. Podczas nagrań telewizyjnego show cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród kuracjuszy. Z uzdrowiska nie wróciła co prawda z nową miłością, ale zdobyła za to grono przyjaciół i sympatyków.

Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości

Ewa z "Sanatorium miłości" odsłoniła nogi. Internauci zarzucają jej retusz

Bohaterka formatu TVP chętnie dzieli się w sieci kadrami ze swoich podróży. Już jej wcześniejsze ujęcia znad morza wzbudziły spore emocje, ponieważ seniorka prezentowała się na nich niezwykle młodzieńczo i rewelacyjnie. Kobieta nie przypuszczała jednak, że kolejna fotografia, na której wyeksponowała zgrabne nogi, wywoła aż tak gorącą debatę wśród obserwatorów.

„Po raz kolejny Photoshop Pseudo- celebrytki jednego sezonu Sanatorium Miłości.” - czytamy w sekcji komentarzy.

„Jesteś piękną kobietą to po co ten photoshop. Dwudziestolatki z siebie nie zrobisz nawet jak się do naga rozbierzesz” - dodał ktoś inny.

Użytkownicy sieci zarzucili kuracjuszce nie tylko komputerową obróbkę zdjęć, ale także korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej. Ewa Chmielewska nie zamierzała jednak milczeć wobec takich oskarżeń i postanowiła ostro rozprawić się z krytykantami.

„Dziękuję, tym bardziej że nie ma Photoshopu!” - odpisała krótko.

Uczestniczka programu wytknęła również części swoich obserwatorów wyraźną hipokryzję. Zwróciła uwagę na profil pewnej internautki, która publikowała u siebie grafiki nawołujące do szacunku, a jednocześnie zostawiła pod jej zdjęciem wulgarny wpis.

„Mogłaś już całą du*ę wypiąć, może by cię który wziął” - napisała hejterka.

Seniorka błyskawicznie zweryfikowała profil autorki tego wpisu i zauważyła, że tego samego dnia udostępniła ona grafikę o karmie i niekrzywdzeniu innych ludzi.

„I ty dajesz takie relacje u siebie ? Zawistna kobieto. [...] Na zewnątrz swoimi relacjami robi inne wrażenie” - podsumowała dosadnie Ewa.