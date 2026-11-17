Robert Bąk zaginął na wczasach w Turcji. Służby znalazły telefon 53-latka z Radomia

Robert Bąk przyleciał do Turcji 31 października 2026 roku. Zamieszkał w hotelu Gipsophila Holiday Village w miejscowości Okurcalar, położonej niedaleko Alanyi. Po raz ostatni rozmawiał z rodziną 4 listopada przez WhatsApp. Od tamtej pory bliscy nie mogą się z nim skontaktować.

53-latek miał wrócić do Polski 11 listopada. Nie stawił się jednak na zaplanowany transfer na lotnisko i nie wsiadł do samolotu. Zaniepokojeni krewni poprosili o pomoc polską ambasadę w Ankarze.

Według tureckiego portalu Haberport miejscowe służby rozpoczęły szeroko zakrojone poszukiwania. Sprawdzono teren wokół hotelu, okolice dworców oraz wybrzeże. W pokoju, w którym mieszkał Polak, odnaleziono jego telefon komórkowy. Mimo prowadzonych działań nie udało się ustalić, gdzie przebywa mężczyzna.

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Poszukiwania Roberta Bąka z Radomia. Rodzina i stowarzyszenie apelują o pomoc

– Mój brat w Polsce zajmował się codzienną opieką nad naszym 80-letnim ojcem. Nasz ojciec i cała rodzina czekają na jego odnalezienie – powiedział brat 53-latka, cytowany przez Haberport.

O zaginięciu Polaka poinformowało również Stowarzyszenie Zaginieni Śladem Nadziei, które opublikowało apel do osób mogących pomóc w jego odnalezieniu.

„Jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane” – przekazano w komunikacie.

Robert Bąk urodził się w 1973 roku. Ma od 171 do 175 cm wzrostu, ciemne oczy i szczupłą, wysmukłą sylwetkę. Ostatnio był zameldowany w Radomiu.

„Każda informacja ma znaczenie — nawet najmniejszy ślad” – zaznaczają przedstawiciele stowarzyszenia.

Wszyscy, którzy mogą mieć informacje o losie 53-latka, proszeni są o kontakt z Komisariatem II Policji w Radomiu pod numerem telefonu 47 701 24 44.