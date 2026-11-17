Iran szykuje atak bronią masowego rażenia na USA? Przypomina się historia z Irakiem
Amerykańskie służby przechwyciły informacje wskazujące na to, że Iran rozważa zamach z użyciem tzw. brudnej bomby lub broni chemiczne - takie doniesienia przekazuje CNN. Atak miałby nastąpić w Waszyngtonie, a jego celem byliby wysocy rangą przedstawiciele administracji Donalda Trumpa.
Telewizja powołuje się na siedmiu amerykańskich urzędników. Według jej źródeł plany są bardzo szczegółowe i zawierają konkretne miejsca oraz potencjalne cele zamachów.
Amerykańskie władze odbyły już podobno kilka spotkań dotyczących możliwego zagrożenia. Tymczasem Biały Dom studzi emocje.
– Monitorujemy wszelkie potencjalne zagrożenia, ale obecnie nie ma żadnych wiarygodnych zagrożeń dla kraju – oświadczyła rzeczniczka Lauren Bis.
Saddam Husajn też miał mieć broń masowego rażenia. Co znaleziono w Iraku?
Obecne doniesienia mogą przypominać wydarzenia poprzedzające amerykańską inwazję na Irak w 2003 roku. Wówczas administracja George'a W. Busha przekonywała, że Saddam Husajn posiada broń chemiczną i biologiczną, która stanowi poważne zagrożenie.
Brytyjskie władze twierdziły nawet, że Irak może przygotować niektóre rodzaje takiej broni do użycia w ciągu zaledwie 45 minut.
W marcu 2003 roku USA i ich sojusznicy zaatakowali Irak. Reżim Saddama Husajna został obalony, a sam dyktator schwytany. W 2006 roku został stracony.
Problem w tym, że po inwazji nie znaleziono zapowiadanych zapasów broni masowego rażenia. Okazało się, że najważniejsze oskarżenia, którymi uzasadniano wojnę, nie znalazły potwierdzenia.