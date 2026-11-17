Iran szykuje atak bronią masowego rażenia na USA? Przypomina się historia z Irakiem

Amerykańskie służby przechwyciły informacje wskazujące na to, że Iran rozważa zamach z użyciem tzw. brudnej bomby lub broni chemiczne - takie doniesienia przekazuje CNN. Atak miałby nastąpić w Waszyngtonie, a jego celem byliby wysocy rangą przedstawiciele administracji Donalda Trumpa.

Telewizja powołuje się na siedmiu amerykańskich urzędników. Według jej źródeł plany są bardzo szczegółowe i zawierają konkretne miejsca oraz potencjalne cele zamachów.

Amerykańskie władze odbyły już podobno kilka spotkań dotyczących możliwego zagrożenia. Tymczasem Biały Dom studzi emocje.

– Monitorujemy wszelkie potencjalne zagrożenia, ale obecnie nie ma żadnych wiarygodnych zagrożeń dla kraju – oświadczyła rzeczniczka Lauren Bis.

Saddam Husajn też miał mieć broń masowego rażenia. Co znaleziono w Iraku?

Obecne doniesienia mogą przypominać wydarzenia poprzedzające amerykańską inwazję na Irak w 2003 roku. Wówczas administracja George'a W. Busha przekonywała, że Saddam Husajn posiada broń chemiczną i biologiczną, która stanowi poważne zagrożenie.

Brytyjskie władze twierdziły nawet, że Irak może przygotować niektóre rodzaje takiej broni do użycia w ciągu zaledwie 45 minut.

W marcu 2003 roku USA i ich sojusznicy zaatakowali Irak. Reżim Saddama Husajna został obalony, a sam dyktator schwytany. W 2006 roku został stracony.

Problem w tym, że po inwazji nie znaleziono zapowiadanych zapasów broni masowego rażenia. Okazało się, że najważniejsze oskarżenia, którymi uzasadniano wojnę, nie znalazły potwierdzenia.

New US intelligence indicates that Iran is developing plans to target senior Trump administration officials by detonating a so-called dirty bomb or a chemical weapon in Washington, DC, even as officials continue to debate whether Iran can or will attempt to execute such a plot, according to seven US officials. https://t.co/FaEfIuMcWs— CNN (@CNN) November 16, 2026

Sonda Czy Melania Trump powinna mocniej zabierać głos w sprawie wojny z Iranem? Tak, jako pierwsza dama powinna mówić o tym otwarcie Nie, polityka zagraniczna należy do prezydenta Trudno powiedzieć