Strzały na krakowskim Rynku, a oni ruszyli na pomoc! Teraz spotkała ich wyjątkowa nagroda

Dramatyczne sceny rozegrały się 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym, gdzie 24-letni sprawca zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W tym samym czasie w jednym z tamtejszych lokali gastronomicznych siedzieli Linda Trnkova i Mario Maczina, którzy przyjechali do stolicy Małopolski autokarem na jednodniową wycieczkę. Choć w momencie wybuchu paniki młodzi ludzie znaleźli w restauracji bezpieczne schronienie, nie zamierzali przyglądać się tragedii z założonymi rękami.

Oboje opuścili bezpieczną kryjówkę i pobiegli bezpośrednio do postrzelonej kobiety. Na miejscu reanimowali poszkodowaną i tamowali jej krwawiące rany, mimo że atak cały czas trwał, a im samym groziło śmiertelne niebezpieczeństwo.

Prezydent Słowacji odznaczył bohaterów z Krakowa

Bohaterska para w poniedziałek, 16 listopada, gościła w Pałacu Prezydenckim w Bratysławie. Głowa słowackiego państwa, Peter Pellegrini, uhonorował młodych ludzi Medalami Wdzięczności, zaznaczając podczas ceremonii, że ich zachowanie zasługuje na najwyższe wyrazy uznania.

„Chociaż byliście świadkami strasznego wydarzenia, które z pewnością przeraziło wszystkich obecnych na Rynku, a także w kawiarniach i restauracjach, nie pozostaliście w ukryciu” - powiedział prezydent Słowacji. Polityk przypomniał również, że w trakcie udzielania pomocy przez Lindę i Maria uzbrojony napastnik wciąż był groźny.

Co istotne, Linda Trnkova jest studentką ratownictwa medycznego, a jej partner Mario Maczina służy w Gwardii Prezydenckiej jako zawodowy żołnierz w stopniu szeregowego. Prezydent Pellegrini zauważył, że para w praktyce udowodniła wierność ideałom przypisanym do ich profesji.

„Chciałem poprzez wręczenie tych medali pokazać wszystkim ludziom na Słowacji, jak wspaniałych młodych ludzi mamy. Ludzi gotowych narazić własne życie, aby pomagać innym walczącym o życie” - podkreślił prezydent Peter Pellegrini podczas uroczystości.

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Prezydent Polski Karol Nawrocki podziękował bohaterskim Słowakom

W trakcie spotkania w Bratysławie Peter Pellegrini złożył na ręce odznaczonych wyrazy uznania od polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. Obaj przywódcy spotkali się parę dni wcześniej w Poznaniu. Słowacki polityk ujawnił, że Karol Nawrocki osobiście zabiegał o przekazanie młodym ratownikom słów głębokiej wdzięczności.

„Poprosił mnie, abym także w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i jego osobiście podziękował wam za to, co zrobiliście” - powiedział prezydent Słowacji Peter Pellegrini.