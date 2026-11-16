Atak masłem orzechowym! 68-latek mścił się na przyjaciółce byłej żony

Joseph Gerard Cancellare Jr. chciał zemścić się za rozwód za pomocą masła orzechowego

Do tego szokującego zdarzenia doszło w amerykańskim stanie Floryda. Jak informuje „New York Post”, 68-letni Joseph Gerard Cancellare Jr. jest podejrzany o wysłanie znajomej swojej byłej żony listu, do którego włożył masło orzechowe. Przesyłka trafiła do kobiety 14 sierpnia 2025 roku.

Adresatka zauważyła w skrzynce pocztowej niebieską kopertę pokrytą tłustymi plamami. Po jej otwarciu zobaczyła w środku lepką substancję. Okazało się, że było to masło orzechowe, na które jest bardzo silnie uczulona.

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Silna reakcja alergiczna po otwarciu listu na Florydzie

Kobieta natychmiast pobiegła do domu, aby dokładnie umyć ręce. Mimo szybkiej reakcji zaczęła odczuwać niepokojące objawy. Na jej rękach pojawiło się mrowienie, a następnie pokrzywka obejmująca oba ramiona. Dolegliwości utrzymywały się przez niemal sześć godzin.

Poszkodowana zgłosiła sprawę policji. Funkcjonariusze sprawdzili pochodzenie znaczków pocztowych i ustalili, że zostały kupione 8 sierpnia w automacie pocztowym w Davie. Płatności dokonano kartą wystawioną na nazwisko podejrzanego.

Kobieta powiedziała śledczym, że zna 68-latka od blisko dwóch dekad. Mężczyzna był mężem jej przyjaciółki, a ich ostatnie spotkanie odbyło się w lipcu 2022 roku podczas podziału majątku po rozwodzie.

Nutty Florida man sends letter filled with peanut butter to ex-wife's allergic friend he blamed for couple's divorce: cops https://t.co/2e0mzjfzE6 https://t.co/mxqHNXKV4C— New York Post (@nypost) November 16, 2026

Policja zatrzymała 68-letniego Josepha Gerarda Cancellare Jr. po ataku na znajomą żony

Zdaniem policji Cancellare uważał, że znajoma byłej żony przyczyniła się do zakończenia jego małżeństwa. Wiedział również, że nawet niewielki kontakt z orzeszkami ziemnymi może wywołać u niej groźną reakcję alergiczną.

Jeden ze znajomych potwierdził śledczym, że 68-latek znał jej alergię. Miał też wcześniej wspominać, że zamierza wyrządzić kobiecie krzywdę.

Mężczyznę aresztowano w piątek, 13 listopada. Postawiono mu zarzuty narażenia drugiej osoby na niebezpieczeństwo oraz napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Podejrzany został osadzony w areszcie w hrabstwie Broward. Sąd ustalił kaucję na 20 tysięcy dolarów. O jego dalszym losie zdecyduje wymiar sprawiedliwości.