Kobieta uwięziona na słynnej górze 9 dni! "Wisiała na skale w namiocie"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-16 12:00

Dziewięć dni w namiocie zawieszonym na pionowej ścianie skalnej, setki metrów nad ziemią! 34-letnia Sasha DiGiulian przeżyła prawdziwy koszmar podczas wspinaczki na słynny El Capitan w amerykańskim Parku Narodowym Yosemite. Zaledwie 120 metrów od szczytu zaskoczyła ją potężna burza śnieżna. Kobieta musiała przeczekać ekstremalne warunki w maleńkim namiocie wiszącym nad przepaścią.

Dziewięć dni wisiała nad przepaścią! Dramat alpinistki w górach

Sasha DiGiulian od lat przygotowywała się do pokonania najdłuższej trasy wspinaczkowej na El Capitan w Kalifornii. Miała szansę zostać pierwszą kobietą, która dokona tego wyczynu bez korzystania z lin do podciągania się.

Po dziesięciu dniach wspinaczki była już blisko celu. Wtedy pogoda gwałtownie się załamała. Pojawiły się ulewny deszcz, silny wiatr, burze, grad, śnieg i lód. Dalsza wspinaczka stała się zbyt niebezpieczna.

Dziewięć dni w namiocie nad przepaścią

Jak pisze magazyn People, apinistka schroniła się w namiocie przymocowanym do pionowej ściany skalnej. Konstrukcja miała zaledwie około 1,2 na 1,8 metra. W takich warunkach spędziła dziewięć dni, czekając na poprawę pogody.

– To było dziewięć dni siedzenia w namiocie na pionowej ścianie podczas zimowej burzy – opowiadała magazynowi „People”.

Życie w maleńkim schronieniu nie było łatwe. Ubrania przemakały, a utrzymanie ciepła wymagało ciągłego wysiłku. Alpinistka jadła liofilizowane posiłki i batony proteinowe, a wodę podgrzewała na turystycznej kuchence. Miała też czytnik Kindle, dzięki któremu mogła czytać książki.

Przyznała, że najtrudniejsza była bezczynność. Aby nie stracić motywacji, wykonywała ćwiczenia oddechowe i wyobrażała sobie dalszą wspinaczkę.

Nie poddała się. Dokonała historycznego wyczynu

DiGiulian mogła zrezygnować i zejść na dół, ale nie chciała przekreślić lat przygotowań. Obawiała się, że na kolejną próbę musiałaby czekać rok.

Po dziewięciu dniach pogoda wreszcie się poprawiła. Alpinistka wznowiła wspinaczkę i dotarła na szczyt. Została pierwszą kobietą, która pokonała najdłuższą trasę El Capitan stylem klasycznym. Cała wyprawa trwała 23 dni.

Jak przyznała, po dotarciu na górę poczuła ogromną satysfakcję. Mimo dramatycznych przeżyć nie zamierza rezygnować z kolejnych wspinaczkowych wyzwań.

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