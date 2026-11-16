Prawie 1,5 tysiąca migrantów w jedną dobę! Tłumy na Wyspach Kanaryjskich

Rekordowa liczba migrantów w Hiszpanii. Blisko 1,5 tysiąca osób w ciągu doby

Tylko w sobotę, 14 listopada na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie przybyło blisko 1,5 tysiąca osób z krajów Afryki Zachodniej. Według hiszpańskiej agencji EFE był to największy jednodniowy napływ migrantów od sześciu lat. W 2020 roku w ciągu jednej doby dotarło tam 1461 osób.

Migranci pokonali Atlantyk na pokładach 14 łodzi. Jedna z nich przewoziła 240 ludzi, w większości dorosłych mężczyzn, a poza tym 12 kobiet i 36 dzieci. Większość przybyszów pochodziła z Senegalu, Gambii i Gwinei.

Sonda Czy Polska powinna zgodzić się na przyjmowanie migrantów z Niemiec? Tak, jeśli będą to osoby sprawdzone i weryfikowane. Tylko w ramach wspólnego systemu europejskiego. Nie – powinniśmy odmówić udziału w readmisji. Nie mam zdania.

Wyspy Kanaryjskie i El Hierro zmagają się z napływem migrantów

Od kilku dni na archipelag docierają kolejne grupy migrantów. Szczególnie duży napływ odnotowano na El Hierro, najmniejszej z Wysp Kanaryjskich, zamieszkanej przez około 11,5 tysiąca osób.

W sam poprzedni weekend na wyspę przypłynęło około 1,3 tysiąca ludzi. To bardzo duża liczba w stosunku do mieszkańców tego niewielkiego miejsca.

Przeprawa z zachodnich wybrzeży Afryki na Wyspy Kanaryjskie należy do najgroźniejszych tras migracyjnych na świecie. Jak podkreśla Reuters, wielu ludzi ryzykuje życie, próbując przedostać się tą drogą do Europy.

Podróż może liczyć około 1600 kilometrów. Migranci muszą zmagać się z silnymi wiatrami, niebezpiecznymi prądami morskimi i trudnymi warunkami na oceanie. Dodatkowym zagrożeniem są przepełnione łodzie.

1580 illegale #migranten op een dag krijgt Tenerife te verwerken. Dit is een invasie, stuur ze terug #Remigratie https://t.co/azcqlOZ5RI— Vincent Reports (@Viswakker1) November 16, 2026

Wybory parlamentarne w Hiszpanii a spadek liczby migrantów w statystykach

Choć w ostatnich dniach liczba migrantów gwałtownie wzrosła, dane obejmujące większą część roku wskazują na niewielki spadek w porównaniu z 2025 rokiem.

Według hiszpańskich władz od początku stycznia do końca października na Wyspy Kanaryjskie przybyło o 5,5 procent mniej migrantów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Migracja jest jednym z najważniejszych tematów kampanii przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 29 listopada.