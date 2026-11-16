Czesi chcą płacić abonament RTV! Wielka demonstracja

Gigantyczny protest w Czechach! Nawet 450 tysięcy ludzi wyszło na ulice Pragi

W niedzielę, 15 listopada ogromny tłum zebrał się na Letnej w Pradze. Demonstrację zorganizowała inicjatywa Milion Chwil dla Demokracji pod hasłem „Nigdy więcej 4.36”. Mogło to być największe zgromadzenie w historii Republiki Czeskiej, która powstała w 1993 roku.

Według organizatorów na protest przyszło od 350 do 450 tysięcy osób. Policja nie podała jednak oficjalnej liczby uczestników.

Czesi protestują przeciwko zmianom w mediach publicznych

Powodem demonstracji jest rządowy projekt likwidacji abonamentu RTV. Zamiast pieniędzy od obywateli czeskie radio i telewizja miałyby otrzymywać środki bezpośrednio z budżetu państwa.

Przeciwnicy zmian obawiają się, że pozwoli to politykom wpływać na działalność publicznych nadawców.

Hasło protestu nawiązuje do godziny 4.36 nad ranem, kiedy parlament przegłosował skierowanie projektu do dalszych prac. Stało się to mimo faktu, że na możliwość zabrania głosu czekało jeszcze 65 posłów.

Protestujący stawiają żądania premierowi

Lider inicjatywy Milion Chwil dla Demokracji Mikulasz Minarz zarzucił premierowi Babiszowi podejmowanie ważnych decyzji bez publicznej dyskusji.

Podczas protestu odczytano petycję z żądaniem wycofania projektu, rozmów z ekspertami oraz przeprosin za nocne głosowanie. Demonstranci domagali się także odwołania Tomia Okamury ze stanowiska przewodniczącego Izby Deputowanych.

W trwającym prawie trzy godziny wiecu uczestniczyli studenci, nauczyciele, aktorzy, sportowcy, rolnicy i przedstawiciele Kościołów.

Rząd nie zamierza jednak ustępować. Minister spraw zagranicznych Petr Macinka nazwał demonstrację „biznesem” i zapowiedział kontynuowanie zmian.

Protest odbył się w miejscu, gdzie w 1989 roku podczas aksamitnej rewolucji przeciwko komunistom demonstrowało nawet 800 tysięcy osób.

Sonda Czy płacisz abonament RTV? Tak Nie

🇨🇿 Tens of thousands protest in the Czech Republic over plans to change how public broadcasters are funded Czech Television (ČT) and Czech Radio (ČRo) are currently funded mainly through mandatory licence fees. Babiš's government wants to abolish these fees and fund the broadcasters directly from the state budget. However, media employees fear that funding would become dependent on annual decisions by the government and parliament. Critics also believe the change would leave journalists vulnerable to political pressure. According to European Pravda, many protesters today wore pointed hats folded from newspapers — a tribute to the cartoon character who has introduced bedtime stories on Czech Television for decades.— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026