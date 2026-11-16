Koszmarny pożar budynku. W środku benzyna i olej silnikowy. Strażacy znaleźli 11 ciał!

W popularnym kurorcie turystycznym na Phuket wybuchł tragiczny pożar w budynku usługowo-mieszkalnym, niszcząc lokale i mieszkania.

Wstrząsający bilans to 11 ofiar śmiertelnych i 16 rannych; wstępne ustalenia wskazują na eksplozję transformatora i łatwopalne materiały z wypożyczalni motocykli.

Poznaj dramatyczne szczegóły śledztwa, które ujawniło, dlaczego ogień rozprzestrzenił się tak szybko i w jaki sposób ofiary próbowały walczyć o życie.

Agencja informacyjna Associated Press podaje, że ogień pojawił się około godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek, w obiekcie mieszczącym restaurację, mieszkania na wynajem oraz lokale usługowe, w tym wypożyczalnię motocykli.

Straszny pożar w kurorcie. "11 ciał"

"Strażacy potrzebowali dwóch godzin na opanowanie pożaru i odnaleźli 11 ciał" – powiedział dla AFP przedstawiciel lokalnej policji. Dodał, że wśród ofiar śmiertelnych są obywatele Tajlandii i Birmy. Rannych zostało 16 osób. Trafiły do szpitali z objawami zatrucia dymem, niektórzy mają lekkie obrażenia spowodowane odłamkami szkła - podaje PAP.

Komendant policji w Phuket, Surachai Sooksai, przekazał, że na miejscu wciąż pozostają służby i badają przyczyny pożaru. Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do eksplozji transformatora elektrycznego znajdującego się w pobliżu budynku.

Ofiary uciekały na wyższe piętra

Gubernator Phuket, Chodnarin Koedsom, cytowany przez AP mówi, że do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia przyczyniły się zapewne zapasy benzyny, oleju silnikowego, tworzyw sztucznych i opon, jakie znajdowały się w wypożyczalni motocykli. "Ofiary najwyraźniej próbowały uciec przed pożarem na wyższe piętra. Jedno ciało znaleziono na trzecim piętrze, a 10 innych na piątym".

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