Prezydent Francji nagle to wyznał! "Wciąż jestem..."

Macron szczerze o swoim życiu! Żona prezydenta: Powinien poddać się psychoanalizie
Nieznane szczegóły życia prezydenta Francji w nowej biografii autorstwa dziennikarki Catherine Nay! Pisarka porozmawiała z Macronem, jego żoną i znajomymi z dzieciństwa.
– Ja wciąż jestem dzieckiem. Nigdy nie byłem nastolatkiem. Nie lubię nastolatków. Nie rozumiem ich. Moja żona tak – wyznał Macron, cytowany przez „The Times”.
Żona Macrona mówi o psychoanalizie. Wszystko przez babcię
Według autorki książki ogromny wpływ na życie przyszłego prezydenta miała jego babcia Manette, emerytowana dyrektorka szkoły. Kobieta chciała wychować wnuka na wyjątkowego człowieka. Pilnowała jego nauki i miała decydować o wielu sprawach.
Kiedy 14-letni Emmanuel zaczął spotykać się z dziewczyną, babcia wpadła w złość. Chłopak miał odzyskać jej przychylność dopiero po obietnicy, że nie będzie już interesował się dziewczynami.
O niezwykłej więzi Macrona z babcią opowiedziała również jego żona.
– Emmanuel wciąż nie pochował swojej babci. Nawet jej nie zastąpił. Powinien poddać się psychoanalizie – powiedziała Brigitte Macron.
Macron zakochał się w nauczycielce. Miał tylko 15 lat
Przyszły prezydent poznał Brigitte, gdy miał 15 lat, a ona 39. Kobieta była jego nauczycielką teatru, miała męża i troje dzieci.
Według autorki książki to Macron zabiegał o względy starszej kobiety. Zaproponował nawet wspólne napisanie sztuki, aby móc spędzać z nią czas sam na sam.
Kiedy Brigitte zapytała go później, czy chciałby mieć własne dzieci, miał odpowiedzieć:
– Nie, chcę, żebyś zajmowała się tylko mną.
Catherine Nay opisuje także Macrona jako człowieka, który od dzieciństwa miał niewielu przyjaciół i źle znosił krytykę. Zdaniem autorki również jako prezydent niechętnie przyznaje się do błędów. W jej ocenie ta cecha miała wpływ na jego decyzje polityczne, w tym przedterminowe wybory parlamentarne w 2024 roku.