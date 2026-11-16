Prezydent Francji nagle to wyznał! "Wciąż jestem..."

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-16 8:00

Emmanuel Macron (48 l.) zaskoczył wyznaniem! Prezydent Francji przyznał, że wciąż czuje się dzieckiem i nigdy tak naprawdę nie przeżył okresu dojrzewania. Jego żona Brigitte Macron (73 l.) uważa natomiast, że mąż powinien poddać się psychoanalizie. Wszystko przez relację z babcią, która podobno miała ogromny wpływ na jego dzieciństwo... O kulisach życia Macrona pisze „New York Post”.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i jego żona Brigitte Macron. O szczegółach życia prezydenta przeczytasz na SE.
Autor: Associated Press

Macron szczerze o swoim życiu! Żona prezydenta: Powinien poddać się psychoanalizie

Nieznane szczegóły życia prezydenta Francji w nowej biografii autorstwa dziennikarki Catherine Nay! Pisarka porozmawiała z Macronem, jego żoną i znajomymi z dzieciństwa.

– Ja wciąż jestem dzieckiem. Nigdy nie byłem nastolatkiem. Nie lubię nastolatków. Nie rozumiem ich. Moja żona tak – wyznał Macron, cytowany przez „The Times”.

Żona Macrona mówi o psychoanalizie. Wszystko przez babcię

Według autorki książki ogromny wpływ na życie przyszłego prezydenta miała jego babcia Manette, emerytowana dyrektorka szkoły. Kobieta chciała wychować wnuka na wyjątkowego człowieka. Pilnowała jego nauki i miała decydować o wielu sprawach.

Kiedy 14-letni Emmanuel zaczął spotykać się z dziewczyną, babcia wpadła w złość. Chłopak miał odzyskać jej przychylność dopiero po obietnicy, że nie będzie już interesował się dziewczynami.

O niezwykłej więzi Macrona z babcią opowiedziała również jego żona.

– Emmanuel wciąż nie pochował swojej babci. Nawet jej nie zastąpił. Powinien poddać się psychoanalizie – powiedziała Brigitte Macron.

Macron zakochał się w nauczycielce. Miał tylko 15 lat

Przyszły prezydent poznał Brigitte, gdy miał 15 lat, a ona 39. Kobieta była jego nauczycielką teatru, miała męża i troje dzieci.

Według autorki książki to Macron zabiegał o względy starszej kobiety. Zaproponował nawet wspólne napisanie sztuki, aby móc spędzać z nią czas sam na sam.

Kiedy Brigitte zapytała go później, czy chciałby mieć własne dzieci, miał odpowiedzieć:

– Nie, chcę, żebyś zajmowała się tylko mną.

Catherine Nay opisuje także Macrona jako człowieka, który od dzieciństwa miał niewielu przyjaciół i źle znosił krytykę. Zdaniem autorki również jako prezydent niechętnie przyznaje się do błędów. W jej ocenie ta cecha miała wpływ na jego decyzje polityczne, w tym przedterminowe wybory parlamentarne w 2024 roku.

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