Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping zasiądą przy jednym stole. Chiny potwierdzają

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-11-16 6:30

To będzie bezprecedensowe spotkanie trzech światowych przywódców! Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping spotkają się w czwartek, 19 listopada w chińskim Shenzhen. Termin rozmów potwierdziło chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Politycy - przynajmniej oficjalnie - mają rozmawiać przede wszystkim o ograniczeniu broni jądrowej i o wojnie w Iranie. Temat wojny na Ukrainie nie znalazł się w planach rozmów.

Donald Trump i Xi Jinping stoją obok siebie na tle flag USA i Chin. O szczycie w Shenzhen przeczytasz na SE.
Autor: CC0 1.0 Donald Trump i Xi Jinping

Spotkanie Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga w Shenzhen. MSZ Chin potwierdza

Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin zasiądą przy wspólnym stole. Spotkanie odbędzie się przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). W poniedziałek, 16 listopada, chińskie MSZ potwierdziło, że przywódcy Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się 19 listopada w Shenzhen.

Będzie to pierwsze spotkanie liderów tych trzech mocarstw w takim gronie. W ubiegłym tygodniu o przygotowaniach do rozmów informowały już Biały Dom oraz Kreml.

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Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping omówią kwestię broni jądrowej i wojny w Iranie

Głównym tematem spotkania ma być według oficjalnych doniesień ograniczenie ilości broni jądrowej na świecie. Rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales poinformowała, że Trump uważa rozprzestrzenianie tej broni za poważne zagrożenie.

Waszyngton chce, aby do rozmów o rozbrojeniu przystąpiły również Chiny, które szybko powiększają swój arsenał jądrowy. Pekin od lat stawia jednak warunek: najpierw Stany Zjednoczone i Rosja powinny zmniejszyć własne zapasy tej broni.

Trump chce również rozmawiać o wojnie w Iranie. Nie zamierza natomiast poruszać kwestii wojny na Ukrainie. Według przedstawicieli amerykańskiej administracji prezydent uważa to za niestosowne, ponieważ Chiny nie uczestniczą w negocjacjach dotyczących tego konfliktu.

Xi Jinping zyska najwięcej na spotkaniu z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem

Przed trójstronnymi rozmowami Trump ma spotkać się osobno z Xi Jinpingiem. Nie przewidziano natomiast dwustronnego spotkania prezydenta USA z Władimirem Putinem.

Eksperci nie spodziewają się podpisania ważnych porozumień ani przełomu w światowej polityce. Sam fakt spotkania trzech przywódców będzie jednak wydarzeniem bez precedensu.

Jak ocenia portal Nikkei Asia, największym wygranym może okazać się Xi Jinping. Chiński przywódca chce utrzymać stabilne relacje z Trumpem przed przyszłorocznym zjazdem partii komunistycznej.

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