QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy co drugim pytaniu podrapiesz się po głowie

Poniedziałkowy rozrusznik dla szarych komórek! Zaczynasz tydzień i czujesz, że potrzebujesz intelektualnej stymulacji? Nasz najnowszy test z wiedzy ogólnej to idealna propozycja, by sprawdzić swoją erudycję i jednocześnie dobrze się bawić. Przygotuj się jednak na prawdziwe wyzwanie – choć tematyka jest szeroka, obiecujemy, że co drugie pytanie może okazać się na tyle podchwytliwe lub zaskakujące, że z pewnością zmusi Cię do głębszych przemyśleń i... być może lekkiego podrapania się po głowie!