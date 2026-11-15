QUIZ. Pamiętasz te polskie przeboje? Sprawdź, czy rozpoznasz ich wykonawców. Test dla prawdziwych fanów muzyki

"Ruchome piaski", "Teksański", a może "Zawsze tam, gdzie Ty"? Polskie przeboje z lat 90. do dziś można usłyszeć w radiu i na imprezach. Przygotowaliśmy quiz, który pozwoli sprawdzić twoją muzyczną wiedzę.

Hity lat 90. - jak dobrze je znasz?

Lata 90. to dla wielu osób czas wielkich muzycznych przebojów, które do dziś dobrze znamy. W radiu często można usłyszeć utwory Hey, Wilków, Varius Manx czy O.N.A. W tamtym okresie popularność zdobywali też Edyta Bartosiewicz, Kayah i Edyta Górniak. Ich piosenki szybko wpadały w ucho i niektóre z nich do dziś potrafimy zaśpiewać od początku do końca.

Myślisz, że dobrze znasz dawne hity? A gdyby ktoś zapytał cię, kto wykonywał te utwory, odpowiedź przyszłaby ci do głowy od razu? Zdarza się, że znamy tekst piosenki na pamięć, ale nazwisko wokalisty czy nazwę zespołu musimy sobie dopiero przypomnieć.

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Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie

Przygotowaliśmy quiz poświęcony polskim przebojom z lat 90. W kolejnych pytaniach sprawdzisz, czy potrafisz dopasować znane piosenki do ich wykonawców. Niektóre odpowiedzi pewnie zaznaczysz bez zastanowienia, inne mogą cię zaskoczyć. Przekonaj się, jak dobrze pamiętasz muzykę sprzed lat i ile punktów uda ci się zdobyć.

Sprawdź swoją wiedzę. Zaczynamy!