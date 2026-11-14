Bartosiewicz w skórze, elegancki Musiał i długonoga Chylewska. Twarze "The Voice of Poland" zadały szyku w programie na żywo

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-14 21:32

Ruszyły odcinki na żywo w 17. edycji programu "The Voice of Poland". Czteroosobowe drużyny stanęły do walki o względy widzów w głosowaniu SMS-owym i swoich trenerów, by wywalczyć awanse do kolejnego etapu. Na planie show TVP nie brakowało zjawiskowych stylizacji gwiazd. Tak znane twarze wyglądały na ściance!

"The Voice of Poland" to nie tylko przegląd utalentowanych wokalistów, którzy marzą o wielkiej karierze, ale także okazja, by zobaczyć wiele ciekawych propozycji modowych. Podczas pierwszego odcinka na żywo w aktualnym sezonie nie zabrakło smaku i stylu!

"The Voice of Poland" na żywo. Finał programu coraz bliżej

14 listopada uczestnicy po raz pierwszy stanęli do walki o głosy widzów. Wyniki plebiscytu SMS wyłoniły po dwie najlepsze osoby z każdej drużyny, a na trenerów spadł wielki obowiązek wskazania jednej osoby, która pozostanie w show, i jednej, dla której to już ostatni wieczór w "The Voice of Poland".

Twarze show na ściance. Bartosiewicz w skórze i elegancki Musiał

Tuż przed emisją na żywo gwiazdy programu stanęły na ściance i zapozowały do zdjęć. Nie mogło zabraknąć prowadzących, którymi są Paulina Chylewska i Maciej Musiał, a także Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski. Po czerwonym dywanie przeszli się też trenerzy, jak i zaproszeni goście, w tym zwycięzca "The Voice Kids" - Marcin Maciejczak. Jak zaprezentowały się gwiazdy w studiu "The Voice of Poland"? Sprawdźcie sami poniżej.

Ruszyły odcinki The Voice of Poland na żywo. Twarze programu zadały szyku!
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Kiedy finał "The Voice of Poland"

Po nadzwyczajnej emisji nokautu 11 listopada - w sobotę, 14 listopada, Telewizja Polska nadała pierwszy odcinek na żywo. Przed nami jeszcze ćwierćfinał i półfinał, a potem - wielki finał, który obejrzymy 5 grudnia.

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PAULINA CHYLEWSKA
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