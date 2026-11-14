Bartosiewicz w skórze, elegancki Musiał i długonoga Chylewska. Twarze "The Voice of Poland" zadały szyku w programie na żywo

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"The Voice of Poland" to nie tylko przegląd utalentowanych wokalistów, którzy marzą o wielkiej karierze, ale także okazja, by zobaczyć wiele ciekawych propozycji modowych. Podczas pierwszego odcinka na żywo w aktualnym sezonie nie zabrakło smaku i stylu!
"The Voice of Poland" na żywo. Finał programu coraz bliżej
14 listopada uczestnicy po raz pierwszy stanęli do walki o głosy widzów. Wyniki plebiscytu SMS wyłoniły po dwie najlepsze osoby z każdej drużyny, a na trenerów spadł wielki obowiązek wskazania jednej osoby, która pozostanie w show, i jednej, dla której to już ostatni wieczór w "The Voice of Poland".
Twarze show na ściance. Bartosiewicz w skórze i elegancki Musiał
Tuż przed emisją na żywo gwiazdy programu stanęły na ściance i zapozowały do zdjęć. Nie mogło zabraknąć prowadzących, którymi są Paulina Chylewska i Maciej Musiał, a także Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski. Po czerwonym dywanie przeszli się też trenerzy, jak i zaproszeni goście, w tym zwycięzca "The Voice Kids" - Marcin Maciejczak. Jak zaprezentowały się gwiazdy w studiu "The Voice of Poland"? Sprawdźcie sami poniżej.
Kiedy finał "The Voice of Poland"
Po nadzwyczajnej emisji nokautu 11 listopada - w sobotę, 14 listopada, Telewizja Polska nadała pierwszy odcinek na żywo. Przed nami jeszcze ćwierćfinał i półfinał, a potem - wielki finał, który obejrzymy 5 grudnia.
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