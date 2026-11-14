Filipiny wygrały Eurowizję! "Sobra-sobra" najlepszą piosenką w azjatyckiej wersji konkursu

Właśnie dobiegł końca pierwszy w historii Konkurs Piosenki Eurowizji w wersji azjatyckiej. Gospodarzem tego wydarzenia, bazującego na legendarnym, liczącym już 70 lat formacie, była stolica Tajlandii, czyli Bangkok. Przeniesienie tej niezwykle popularnej imprezy na nowy kontynent zapowiadano od wielu lat, dlatego tegoroczna Eurowizja Azja 2026 stanowi prawdziwy przełom. Oto jej wyniki.

Eurowizja Azja 2026 w Bangkoku. Na scenie wystąpiło 11 państw

Wieloletnie plany wreszcie doczekały się realizacji i azjatycki odpowiednik Konkursu Piosenki Eurowizji stał się faktem. Muzyczne widowisko pod szyldem "Eurowizja Azja" zorganizowano w bangkockiej hali One Forum, gdzie o zwycięstwo rywalizowali reprezentanci 11 państw. Gospodarzami transmitowanego na żywo 14 listopada koncertu byli Cindy Bishop oraz Woody Milintachinda. Publiczność mogła też podziwiać występy gości specjalnych, wśród których znaleźli się tajski wokalista Jeff Satur oraz triumfatorka Eurowizji 2026, Dara.

Wyniki Eurowizji Azja 2026. Carmelle z Filipin wygrała konkurs

Zasady przyznawania punktów w azjatyckim konkursie odzwierciedlały reguły znane z oryginalnego Konkursu Piosenki Eurowizji. Ostateczne noty z poszczególnych państw składały się z ocen profesjonalnych komisji jurorskich oraz głosów oddanych przez widzów za pośrednictwem internetu. Co więcej, w zabawie mogli uczestniczyć sympatycy muzyki z innych zakątków globu, których wsparcie zliczano wspólnie jako punkty od jednego dodatkowego kraju, określanego mianem Reszty Świata.

Po zliczeniu wszystkich punktów z głosowania okazało się, że historyczny triumf w pierwszej edycji Eurowizji Azja wywalczyła reprezentantka Filipin, wokalistka CARMELLE, która zaprezentowała żywiołowy utwór "Sobra-sobra".

Oto pełne zestawienie wyników po zsumowaniu głosów jurorów oraz widzów.

Filipiny - 211 pkt Tajlandia - 170 pkt Wietnam - 164 pkt Malezja - 152 pkt Laos - 139 pkt Bhutan - 126 pkt Korea Południowa - 113 pkt Mongolia - 94 pkt Nepal - 69 pkt Kambodża - 61 pkt Bangladesz - 35 pkt.

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Gdzie odbędzie się Eurowizja Azja 2027? Organizator może zaskoczyć

Wielu fanów zastanawia się, czy triumfator tegorocznego zestawienia przejmie obowiązki gospodarza kolejnej odsłony imprezy. Okazuje się, że w odróżnieniu od europejskiego konkursu, w tym przypadku zwycięstwo wcale nie oznacza automatycznej organizacji widowiska w kolejnym roku. Twórcy formatu przekazali w rozmowach z mediami, że niezależnie od ostatecznej klasyfikacji, chęć ugoszczenia kolejnej edycji wyraziło już kilka biorących udział w rywalizacji państw. Decyzja o tym, kto ostatecznie zorganizuje konkurs Eurowizja Azja 2027, zostanie ogłoszona w ciągu najbliższych tygodni. Być może rolę tę przejmą rzeczywiście Filipiny.

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