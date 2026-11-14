Najgorsza z najgorszych wiadomość przed meczem Rumunia - Polska! Oficjalnie. Jest jednak też dobra informacja

Liga Narodów: Piotr Zieliński nie zagra w meczu Rumunia - Polska

Piotr Zieliński znalazł się poza kadrą na sobotni mecz reprezentacji Polski z Rumunią w Bukareszcie w drugiej dywizji Ligi Narodów. Pomocnik w trakcie zgrupowania miał problemy zdrowotne. O braku Zielińskiego w kadrze zgłoszonej na mecz można się dowiedzieć z oficjalnej strony UEFA, która opublikowała składy Polski i Rumunii. Na dwie kolejki przed zakończeniem zmagań w grupie B4 podopieczni Jana Urbana zgromadzili tylko 4 pkt. Prowadzi Szwecja - 10 pkt, przed Bośnią i Hercegowiną - 8. Ostatnia w tabeli Rumunia pozostaje z zerowym dorobkiem. Sobotnie spotkanie w Bukareszcie rozpocznie się o godz. 20.45 polskiego czasu. Trzy dni później Polacy podejmą Szwedów we Wrocławiu.

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Rumunia - Polska. Piotr Zieliński poza kadrą, Marcel Reguła gotowy do gry

O tym, że Piotr Zieliński ma problemy zdrowotne wiadomo było już od kilku dni. Oprócz gracza Interu Mediolan chory był także Marcel Reguła. Wydawało się jednak, że obaj będą gotowi na mecz Rumunia - Polska. Ostatecznie w kadrze meczowej znalazł się jednak tylko zawodnik Zagłębia Lubin. Podczas piątkowej konferencji prasowej Jan Urban zasygnalizował, że może dojść do absencji któregoś z kadrowiczów.

Ręki bym sobie nie dał uciąć, że będą gotowi do gry. Rozstrzygnie się to w ostatnim momencie. Zobaczymy, jak rano będzie wyglądała sytuacja. Był jakiś wirus

- zaznaczył selekcjoner reprezentacji Polski.

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