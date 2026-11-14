Dom Adama Małysza to wyjątkowa rezydencja! Luksusowa willa "Orła z Wisły" robi wrażenie

Bartosz Olszewski
2026-11-14 11:16

Adam Małysz przez lata sportowej kariery zapracował na miano legendy i... ogromny majątek. Dziś cieszy się owocami swojej pracy, mieszkając w imponującej posiadłości. Były skoczek od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy, pokazując fanom, jak wygląda jego luksusowa willa w Wiśle.

Od medali do milionów. Tak "Orzeł z Wisły" zapracował na swój majątek

Skoki narciarskie w Polsce przez dekady kojarzyły się głównie z jednym nazwiskiem. Adam Małysz to postać, która przyciągała przed telewizory miliony fanów, stając się prawdziwym fenomenem i prekursorem dyscypliny w naszym kraju. Fenomenalne wyniki w Pucharze Świata i medale olimpijskie, zdobywane po latach posuchy, przyniosły mu nie tylko wieczną chwałę, ale również ogromne pieniądze. Dzięki ciężkiej pracy i niezwykłym osiągnięciom sportowym zgromadził majątek, który pozwolił mu na realizację marzeń, w tym budowę niesamowitej nieruchomości.

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Duży nowoczesny dom Adama Małysza w Wiśle. Na miniaturze uśmiechnięty sportowiec. O willi skoczka przeczytasz na SE.
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Wnętrza willi Adama Małysza. Prezes PZN uchyla rąbka tajemnicy

Dziś 49-latek, który niedawno przestał piastować stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, może cieszyć się komfortem, na który ciężko pracował. Jego piękna posiadłość w rodzinnej Wiśle robi piorunujące wrażenie. Mimo natłoku obowiązków, Małysz stara się utrzymywać kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie tam od czasu do czasu publikuje zdjęcia, które pozwalają zajrzeć zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz jego domu.

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Na udostępnianych fotografiach widać przestronne, nowocześnie urządzone pomieszczenia, w których nie brakuje drewna i ciepłych akcentów, a także zadbany ogród otaczający willę. Każda taka publikacja wzbudza zachwyt i pokazuje, że legendarny sportowiec stworzył dla siebie i swojej rodziny prawdziwą oazę spokoju. Zdjęcia posiadłości, które robią ogromne wrażenie, można zobaczyć w naszej galerii.

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