Duże utrudnienia na kolei pod Warszawą. Opóźnienia i odwołane składy

Pociąg KM nr 51140 nie kursuje na odcinku Legionowo Piaski–Tłuszcz. Zastąpiły go autobusy.

Bilety Kolei Mazowieckich są honorowane w pociągach SKM S40 między Legionowem a Radzyminem.

Portal Pasażera odnotował również opóźnienia kilku innych składów, w tym pociągów PKP Intercity.

Armagedon na kolei

Remont linii kolejowej wstrzymał ruch pociągów

Utrudnienia dotyczą linii kolejowej nr 10 na trasie między Legionowem a Tłuszczem. Z powodu niedokończonych prac remontowych wstrzymano ruch pociągów na części odcinka.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na Portalu Pasażera, skład Kolei Mazowieckich nr 51140 (RE92) został odwołany między stacjami Legionowo Piaski i Tłuszcz. W zamian uruchomiono komunikację zastępczą na odcinku Emilianów–Krusze. Pasażerowie muszą pamiętać, że godziny odjazdów i przyjazdów autobusów mogą ulegać zmianom.

Na jednym bilecie można pojechać SKM

Koleje Mazowieckie wprowadziły również honorowanie swoich biletów w pociągach SKM linii S40. Dotyczy to trasy Legionowo–Radzymin, w obu kierunkach.

Z takiej możliwości można korzystać w godzinach od 9 do 22. To alternatywa dla pasażerów, którzy z powodu utrudnień muszą zmienić plan podróży.

Opóźnienia także w innych połączeniach

Portal Pasażera informował również o opóźnieniach kolejnych pociągów. Problemy dotyczyły między innymi składu IC „Meduza” (IC 1547), który kursuje z Łodzi Fabrycznej do Gdyni Głównej. Pociąg był opóźniony o 13 minut. Wśród przyczyn wskazano wydłużone przygotowanie wagonów do drogi i awarię systemu informatycznego.

Opóźnienia odnotowano także w przypadku:

KM R90 15605 na trasie Warszawa Zachodnia–Ciechanów – 3 minuty;

SKM S3 10560 z Legionowa na Lotnisko Chopina – 3 minuty;

IC „Generał Kruszewski” (IC 5116) z Gdyni Głównej do Łodzi Fabrycznej – 8 minut;

KM R90 51426 z Działdowa do Warszawy Zachodniej – 2 minuty.

Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące komunikaty przed wyjazdem. Sytuacja na kolei może się zmieniać, a podane opóźnienia dotyczą danych z Portalu Pasażera.