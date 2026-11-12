Po 17 latach koniec budowy metra! Kiedy otwarcie stacji na Bemowie?

Budowa bemowskiego odcinka II linii metra zakończyła się formalnie 9 listopada 2026 r.

Teraz komisja ma maksymalnie 60 dni na przeprowadzenie odbiorów technicznych.

Otwarcie stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin jest spodziewane na początku 2027 roku.

W kolejce czekają kolejne inwestycje: III i IV linia metra oraz przedłużenie II linii do Ursusa.

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Budowa metra na Bemowie zakończona. Wykonawca przekazał dokumenty

Budowa drugiej linii metra dobiegła końca z czteroletnim poślizgiem. Podpisany w listopadzie 2018 r. kontrakt dotyczący końcowego odcinka metra na Bemowie (dziś już wiemy, że nie będzie to koniec, bo linia zostanie przedłużona na Ursus) zakładał wykonanie inwestycji w cztery lata. Pandemia i wojna na Ukrainie pokrzyżowały te plany. I ostatecznie po negocjacjach i aneksach harmonogram prac przewidywał finał 9 listopada 2026 r. Tego terminu udało się dotrzymać. Firma Gulermak zakończyła formalnie inwestycję w tym tygodniu w poniedziałek 9 listopada.

Wykonawca przekazał pismo o zakończeniu budowy wraz z wymaganymi dokumentami. Teraz czekamy na wyznaczenie komisji, która ma maksymalnie 60 dni na dokonanie odbiorów technicznych przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – wyjaśnia rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

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Kiedy otwarcie stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin?

Kiedy zatem pojedziemy II linią z Targówka aż do Karolina? Jeszcze kilka miesięcy temu Warszawiacy słyszeli, że będzie to „pod koniec 2026 r.”, a ostatnio, że jednak „na początku 2027 r.”. Niektórzy wieszczą, że „być może w okolicach ferii zimowych”.

Mamy nadzieję, że nastąpi to na początku przyszłego roku, ale konkretnego terminu wskazać dziś jeszcze nie możemy – mówi nam 12 listopada Anna Bartoń.

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A co dalej? Metro w Warszawie po zakończeniu budowy

Przez lata Warszawiacy zdążyli przywyknąć, że metro jest niemal stałym elementem miejskiego krajobrazu budowlanego. Na budowie metra wychowało się już co najmniej jedno pokolenie. Są mieszkańcy, którzy od dziecka oglądają rozkopane ulice, dźwigi i charakterystyczne żółte tarcze drążące tunele. Metro jest w budowie od 43 lat.

Pierwszą łopatę wbito w 1983 r. Były oczywiście przestoje, a inwestycje ciągnęły się latami, ale od 2010 roku, kiedy ruszyła budowa drugiej linii, Warszawiacy przyzwyczaili się, że gdzieś w mieście zawsze, nieprzerwanie powstaje kolejny odcinek podziemnej kolejki. Teraz ta tradycja się kończy. Nastąpi przerwa.

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Trzecia linia metra. Budowa może ruszyć w 2028 roku

W kolejce czeka trzecia linia metra, która ma połączyć Stadion Narodowy z Gocławiem. To ponad 8 km trasy i sześć nowych stacji. Dopiero w przyszłym roku ma być gotowa dokumentacja, wtedy też miasto chce ogłosić przetarg i wybrać wykonawcę. Budowa - według dzisiejszych deklaracji - miałaby ruszyć w 2028 r. Ale… potrzeba na nią około 5 mld zł, a Rafał Trzaskowski sam przyznaje, że bez zewnętrznego finansowania, między innymi unijnego, takiej inwestycji nie da się przeprowadzić. Gwarancji finansowych Warszawa jeszcze nie ma, więc i termin patykiem na wodzie pisany.

Czwarta linia metra i przedłużenie do Ursusa

Równolegle przygotowywana jest koncepcja czwartej linii metra, która ma połączyć Tarchomin z Wilanowem. To aż 26 kilometrów i 23 stacje. Trwają też prace przedprojektowe dotyczące przedłużenia drugiej linii w kierunku Ursusa.