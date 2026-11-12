Niezwykłe odkrycie archeologiczne w Warszawie. Pod ziemią znaleziono ślady z czasów Kościuszki

Odkrycie archeologiczne w Warszawie przy ulicy Świętojerskiej i Długiej

Badacze pracujący w zabytkowym centrum stolicy odnaleźli pod ziemią pozostałości dawnej kaplicy oraz kamienie litograficzne. Natrafiono także na ślady przejścia powiązanego przypuszczalnie z gettem warszawskim, a wśród wydobytych artefaktów znalazły się ołowiane kule muszkietowe, pamiętające czasy insurekcji kościuszkowskiej.

„Przy placu Krasińskich i Świętojerskiej była dosyć spora bitwa mieszkańców Warszawy z Rosjanami, którzy bardzo chcieli wyjść w stronę Cytadeli na Zakroczymską, a mieszkańcy ich blokowali” – tłumaczy powód obecności kul w tym miejscu Marzenna Kasprzycka, pełniąca funkcję prezesa Stowarzyszenia Starożytników.

W trakcie wykopalisk badacze natknęli się także na relikty kuźni pochodzącej z XVII wieku.

Z dawnego warsztatu przetrwała konstrukcja pieca oraz przepalone cegły. Prace ziemne ujawniły również dawne piwnice, studnię, elementy sieci sanitarnej oraz fundamenty kamienic, oficyn i zabudowań gospodarczych. Uwagę zwracają wapienne sztukaterie, będące prawdopodobnie częścią kaplicy teatynów. Zakonnicy ci prowadzili przy ulicy Długiej szkołę, do której uczęszczał między innymi przyszły król Stanisław August Poniatowski. Lista znalezisk spod ulicy Świętojerskiej obejmuje ponadto monety, fajki, kafle piecowe, szklane butelki z pieczęciami oraz mnóstwo odłamków ceramiki i porcelany.

Nowa siedziba Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Historyczne znaleziska nie zablokują jednak planowanych prac budowlanych. Przy ulicy Świętojerskiej powstaną dwa gmachy liczące po siedem kondygnacji, z których jeden zajmie Sejmik Województwa Mazowieckiego, a drugi Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Obie inwestycje zlokalizowano w sąsiedztwie obecnego budynku sądu, tuż przy placu Krasińskich. Za realizację prac odpowiada konsorcjum z udziałem firmy Balzola, która w stolicy kojarzona była dotychczas głównie z projektami drogowymi i tramwajowymi, natomiast doświadczenie w budowie sądów zdobywała w Łodzi. „Chcemy, aby siedziba sejmiku była wizytówką Mazowsza. Przez blisko 30 lat sejmik obradował w wynajmowanych pomieszczeniach ratusza przy pl. Bankowym. Już niedługo to się zmieni. Sejmik największego województwa w kraju w końcu zyska własną, reprezentacyjną siedzibę” – deklaruje marszałek Adam Struzik.

Koszt wzniesienia gmachu sądowego wyniesie 102 mln zł, natomiast budynek przeznaczony dla samorządu pochłonie 124 mln zł. Zakończenie obu inwestycji zaplanowano na połowę 2029 roku.

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