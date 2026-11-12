Pobił własną matkę dla 20 zł! Wcześniej groził jej śmiercią

Krzyczał, wyzywał i groził śmiercią

Według relacji pokrzywdzonej 21-latek zachowywał się wyjątkowo agresywnie. Krzyczał na matkę, kierował pod jej adresem wyzwiska i groźby. Na jednej ze ścian wyrył także napis, który kobieta odebrała jako groźbę skierowaną przeciwko niej.

W pewnym momencie zażądał od matki pieniędzy. Chodziło o zaledwie 20 zł. Kiedy kobieta odmówiła, syn zaczął ją bić.

Bojąc się o własne życie, zaatakowana kobieta spełniła żądanie syna.

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Uciekł, gdy dowiedział się o policji

Kiedy 21-latek zorientował się, że na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze, uciekł z mieszkania. Przybyli policjanci zastali wyraźnie przestraszoną kobietę. Mimo doznanej przemocy pokrzywdzona nie chciała skorzystać z pomocy medycznej.

Funkcjonariusze przyjęli od niej relację i rozpoczęli poszukiwania syna. Kobieta początkowo mogła obawiać się dalszych konsekwencji, ale zdecydowała się złożyć formalne zawiadomienie o przestępstwie.

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Miał zakaz zbliżania się do mieszkania matki

Podczas interwencji wyszło na jaw, że nie był to pierwszy przypadek przemocy ze strony 21-latka. Według policji mężczyzna miał wcześniej znęcać się nad matką. W związku z tym sąd wydał zakaz zbliżania się do miejsca jej zamieszkania.

Podejrzany zlekceważył orzeczenie.

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Wrócił do mieszkania i wpadł

21-latek nie uciekł daleko. Po pewnym czasie ponownie pojawił się w mieszkaniu matki. Tam czekali już na niego policjanci. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki.

Funkcjonariusze sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie wykazało, że miał w organizmie około dwóch promili alkoholu. Chwilę potem trafił na komisariat.

Śledczy z wydziału dochodzeniowo-śledczego zgromadzili materiał dowodowy i przekazali go do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. 21-latek usłyszał dwa zarzuty:

rozboju na własnej matce,

zniszczenia mienia.

Decyzją sądu, mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Podejrzanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

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W związku z podejrzeniem przemocy domowej funkcjonariusze uruchomili procedurę „Niebieskiej Karty”. Jej celem jest skoordynowanie pomocy osobie doświadczającej przemocy oraz monitorowanie sytuacji rodziny. Procedura nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.