Z nożem rzucił się na męża swojej znajomej. Napastnik aresztowany

29-latek rzucił się z nożem na znajomego

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło kilka dni temu po godz. 23. Policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku na mężczyznę znajdującego się wraz z rodziną w samochodzie. Według ustaleń śledczych napastnik miał użyć noża i zranić pokrzywdzonego. Następnie zaczął dewastować jego pojazd.

Agresor nie był przypadkową osobą. 29-latek był wcześniej bliskim znajomym żony zaatakowanego mężczyzny. Gdyby nie skuteczna obrona pokrzywdzonego, napastnik mógłby go zabić.

Po przyjęciu zgłoszenia mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania napastnika. Pokrzywdzony i świadkowie przekazali jego rysopis. Niedługo później funkcjonariusze zauważyli mężczyznę. 29-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji.

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Zniszczył również samochód

Napastnik miał nie tylko zaatakować mężczyznę, lecz także uszkodzić samochód, w którym znajdowała się jego rodzina. Wartość zniszczeń oszacowano na około 10 tys. zł.

Zniszczenie samochodu stało się podstawą odrębnego zarzutu.

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29-latek usłyszał zarzuty

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe przedstawiła 29-latkowi dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym, pozostającego w zbiegu ze spowodowaniem obrażeń ciała. Drugi obejmuje wspomniane wcześniej zniszczenie samochodu.

Zamiar ewentualny oznacza, że według śledczych podejrzany nie musiał działać z jednoznacznie zaplanowanym celem zabicia pokrzywdzonego. Miał jednak przewidywać, że atak nożem może doprowadzić do śmierci, i godzić się na taki skutek.

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Mężczyźnie grozi teraz kara nawet dożywocia. Ostateczna ocena zamiaru 29-latka będzie należała do sądu. Decyzją tegoż napastnik został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.