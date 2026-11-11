Ile osób szło w Marszu Niepodległości 2026? Znamy oficjalne dane

Frekwencja Marsz Niepodległości 2026

Poznaliśmy szacunki warszawskiego ratusza odnośnie frekwencji na tegorocznym Marszu Niepodległości, który w środę przeszedł ulicami Warszawy.

Jarosław Misztal, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa poinformował, że w wydarzeniu wzięło udział nawet do 250 tys. osób. Oznacza to wyrównanie rekordu z 2018 roku, gdy w setną rocznicę odzyskania niepodległości ulicami stolicy miała przejść właśnie taka liczba osób.

Innego zdania są jednak organizatorzy Marszu wedle których historyczny rekord został pobity i to w znaczący sposób, a w wydarzeniu wzięło udział od 500 tysięcy do nawet miliona uczestników. Niezależnie od tych rozbieżności w pochodzie wzięło udział znacznie więcej osób niż w ubiegłym roku - wówczas według ratusza stolicy było to ok. 100 tysięcy osób.

Bez incydentów na Marszu

Tegoroczny Marsz Niepodległości zapisał się w historii jako wyjątkowo spokojny. Mimo wspomnianych tłumów policja nie odnotowała żadnych poważniejszych incydentów na trasie pochodu.

Impreza odbywała się w cieniu dramatu z Krakowa, gdzie w sobotę w zamachu terrorystycznym zginęło 6 osób. Sprawca strzelaniny również poniósł śmierć wskutek wymiany ognia z policją, a przed dokonaniem aktu terroru prawdopodobnie zabił rodziców i siostrę.

W związku z tymi wydarzeniami Marszowi (w którym brał udział m.in. prezydent Karol Nawrocki) towarzyszyły specjalne środki bezpieczeństwa.

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