"Jakby trzeba było, przyszedłbym tu na kolanach". Uczestnicy o Marszu Niepodległości 2026

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-11-11 16:33

W Warszawie odbył się Marsz Niepodległości 2026, gromadząc tysiące Polaków. Wielu z nich, jak Stanisław z Sandomierza, podkreślali głębokie znaczenie tego wydarzenia i dumę z możliwości wzięcia w nim udziału. Obchody stały się okazją do refleksji nad potrzebą narodowej zgody i "nadrobienia" zaległości w pielęgnowaniu polskości, przyciągając różne środowiska.

"Mamy bardzo dużo do nadrobienia"

Reporter "Super Expressu" rozmawiał z uczestnikami Marszu Niepodległości 2026, którzy w środę wzięli udział w tym wydarzeniu na ulicach Warszawy. Co motywowało ich do wzięcia udziału w tegorocznej edycji?

Stanisław przyjechał na marsz z Sandomierza. Jak mówi, udział w wydarzeniu ma dla niego ogromne znaczenie. – Jakby trzeba było, przyszedłbym tu na kolanach. Czuję się patriotą i jest to dla mnie bardzo ważne – podkreśla.

Wśród uczestników pojawił się także pan Edmund z Kujaw:

– Jestem tutaj, abyśmy byli niepodlegli od Prusaków i Rosjan. Aby kochać Polskę i żeby postawą patriotyczną inspirować młodych. Mamy bardzo dużo do nadrobienia. Czuję, że brakuje nam zgody narodowej, a takie święta pomogą nam zbudować pomost między nami, Polakami – mówi.

Wiktor i Olgierd, z Mokotowa i Śródmieścia, uczestniczą w Marszu Niepodległości już trzeci raz. Jak mówią, tegoroczne wydarzenie jest większe niż poprzednie, ale nie obawiali się przyjść, mimo niedawnego zamachu w Krakowie.

Chcemy świętować naszą niepodległość. Jest więcej ludzi, więcej służb, ale ogólnie jest fajnie. Nie baliśmy się iść na marsz, nic a nic. Wiemy, że są tajniacy, policjanci, jest superbezpiecznie. Co ciekawe, nie ma tutaj tylko skrajnej prawicy. Są nawet grupy lewicowe, na przykład z Razem. Zapraszamy wszystkich naszych rówieśników – opowiadają.

Marsz Niepodległości 2026

Tegoroczna, już 17. edycja Marszu Niepodległości organizowanego przez środowiska narodowe odbywa się pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”.

Uczestnicy wyruszyli o godzinie 14.30 z warszawskiego ronda Dmowskiego, by Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego po około dwóch godzinach pochodu dotrzeć na błonia Stadionu Narodowego.

W tegorocznym Marszu wziął udział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Tłum ludzi z polskimi flagami na Marszu Niepodległości. Na miniaturach uczestnicy wydarzenia, o którym pisze SE.
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