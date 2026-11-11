Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Przybyli nawet husarze! "Chcę pokazać, że kocham Polskę" [RELACJA NA ŻYWO]

Marsz Niepodległości przejdzie 11 listopada ulicami Warszawy. Wymarsz zaplanowano na godz. 14.30 z ronda Dmowskiego.

Uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Organizatorzy spodziewają się nawet pół miliona osób.

W marszu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”.

Marsz Niepodległości 2025

Marsz Niepodległości 2026. Trasa i godziny

Tegoroczny Marsz Niepodległości organizuje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Wydarzenia towarzyszące rozpoczęły się już o godz. 9 w Miasteczku Niepodległości przy Pałacu Kultury i Nauki. Główne zgromadzenie rozpocznie się na rondzie Dmowskiego, skąd uczestnicy wyruszą o godz. 14.30.

Trasa prowadzi Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, aż na błonia Stadionu Narodowego. Organizatorzy przewidują, że pochód dotrze tam około godz. 16.30. Na miejscu zaplanowano koncerty i wspólne odtańczenie poloneza.

Nawet pół miliona uczestników?

Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. W ich szacunkach pojawia się nawet pół miliona uczestników.

Jak przekazał szef straży marszu Mateusz Marzoch, w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie prawie tysiąc osób. Na trasie mają działać punkty pomocy medycznej, kilkadziesiąt zespołów ratownictwa medycznego oraz blisko 200 ratowników w patrolach pieszych.

Organizatorzy radzą, by dołączać do marszu od strony Dworca Centralnego i Pałacu Kultury. Ulice poprzeczne dochodzące do trasy będą blokowane.

Dodatkowe siły w Warszawie

Komenda Stołeczna Policji zapewnia, że jest przygotowana do zabezpieczenia obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Do warszawskiego garnizonu skierowano dodatkowych funkcjonariuszy z innych województw. Policjanci apelują o czujność, odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zgromadzeń.

Po sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie pojawiły się spekulacje, czy warszawski Marsz Niepodległości się odbędzie. Organizatorzy zapewnili jednak, że wydarzenie nie zostanie odwołane.

RELACJA NA ŻYWO