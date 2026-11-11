Śmierć Eweliny Serafin w krakowskim zamachu. Bliscy wyznaczyli termin pochówku

Pochodząca z podkarpackiego Sędziszowa Małopolskiego Ewelina Serafin miała 47 lat i aktywnie wspierała potrzebujących w ramach Szlachetnej Paczki. Kobieta straciła życie jako jedna z sześciu osób zamordowanych podczas ataku w centrum Krakowa, który miał miejsce w sobotę, 7 listopada. Wybrała się tam w towarzystwie znajomych, jednak wspólna wyprawa skończyła się dramatycznie.

Informacja o tym dramacie wstrząsnęła nie tylko jej przyjaciółmi i działaczami Szlachetnej Paczki, ale też całą społecznością jej rodzinnego miasta. Szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania zostały podane przez rodzinę we wtorek, 10 listopada.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki wspominają Ewelinę Serafin po tragedii w Krakowie

Zmarła 47-latka poświęcała swój czas na niesienie wsparcia osobom w kryzysie życiowym, działając w strukturach Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim. Wiadomość o jej odejściu pogrążyła współpracujących z nią wolontariuszy w głębokiej żałobie.

W sieci pojawił się wpis pożegnalny, w którym członkowie organizacji wyrazili swój ogromny ból oraz niedowierzanie w związku z tym, co się wydarzyło.

„W sobotnim zamachu w Krakowie zginęła Wolontariuszka Szlachetnej Paczki, Ewelina – jedna z nas” – napisano w mediach społecznościowych organizacji.

Wyjątkowo emocjonalny wpis zamieściła również liderka rejonu o imieniu Ania, opisując Ewelinę jako osobę niezwykle empatyczną i nieustannie gotową do niesienia wsparcia drugiemu człowiekowi.

„Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy” – podkreśliła liderka rejonu.

Działacze organizacji złożyli także obietnicę bliskim zamordowanej kobiety, zapewniając, że rodzina nie zostanie pozostawiona sama sobie w obliczu tego dramatu. Wolontariusze są gotowi pomagać krewnym zarówno teraz, jak i w nadchodzących tygodniach oraz miesiącach, kiedy minie już pierwszy szok po stracie.

Szczegóły pogrzebu Eweliny Serafin w Sędziszowie Małopolskim

Ceremonia pogrzebowa 47-letniej Eweliny została zaplanowana na sobotę, 14 listopada 2026 roku, i odbędzie się w jej rodzinnym Sędziszowie Małopolskim.

Jak przekazał zakład pogrzebowy Antończak, ostatnie pożegnanie zacznie się o godzinie 14.00 modlitwą różańcową w miejscowym kościele farnym. Następnie o godzinie 14.30 księża odprawią mszę świętą żałobną.

Gdy nabożeństwo dobiegnie końca, uczestnicy uroczystości udadzą się na cmentarz komunalny w Sędziszowie Małopolskim, gdzie spocznie urna z prochami tragicznie zmarłej kobiety.

W ataku na krakowskim rynku życie straciło łącznie sześć osób. W gronie zamordowanych przez zamachowca znalazła się również matka czworga dzieci.

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Burmistrz Bogusław Kmieć składa kondolencje po śmierci Eweliny Serafin

Krakowski dramat odbił się szerokim echem także wśród lokalnych władz samorządowych. Bogusław Kmieć, pełniący funkcję burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, zamieścił oficjalne wyrazy współczucia dla bliskich wszystkich ofiar, kierując szczególne słowa wsparcia do rodziny zmarłej mieszkanki swojej gminy.

Włodarz miasta zaznaczył, że krwawe zajścia w stolicy Małopolski bezpowrotnie zmieniły losy wielu rodzin. Reprezentując zarówno siebie, jak i lokalną społeczność, wyraził pełną solidarność z pogrążonymi w żałobie krewnymi oraz z osobami rannymi, które cały czas walczą z konsekwencjami tego ataku.