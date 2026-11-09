47-letnia Ewelina wśród ofiar zamachu w Krakowie. Pożegnanie przyjaciół łamie serca. "Kochała ludzi"

ac
2026-11-09 10:40

Wiadomo coraz więcej o ofiarach sobotniego zamachu na krakowskim Rynku Głównym. Jedną z sześciu zamordowanych osób jest 47-letnia Ewelina, która pochodziła z Sędziszowa Małopolskiego i przyjechała do stolicy Małopolski ze znajomymi. Kobieta na co dzień angażowała się w pomoc potrzebującym jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki. „Miała ogromne serce dla zwierząt i zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy” - wspominają zmarłą jej bliscy.

Płonące znicze i kwiaty na chodniku. W tle strażacy przy czerwonym parawanie. Na miniaturze Ewelina. O tragedii pisze SE.
Autor: Facebook; Jan Graczynski/East News; Art Service/ PAP

Dramatyczne wydarzenia w stolicy Małopolski rozegrały się w sobotę, 7 listopada, po godzinie 15. To właśnie wtedy 24-letni Michał O. wjechał autem w okolice Rynku Głównego, po czym zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a 16 odniosło obrażenia. Sprawca został postrzelony przez interweniujących funkcjonariuszy policji i w krytycznym stanie trafił do szpitala. W poniedziałek rano służby potwierdziły, że napastnik zmarł.

Śmierć zamachowca
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47-letnia Ewelina z Sędziszowa Małopolskiego ofiarą zamachu w Krakowie

Jedną ze śmiertelnych ofiar sobotniego ataku okazała się mieszkanka Sędziszowa Małopolskiego. Według doniesień lokalnych mediów zmarła Ewelina miała 47 lat i wybrała się do Krakowa w towarzystwie znajomych. Niestety ten weekendowy wyjazd zakończył się dla kobiety tragicznie.

Doniesienia o śmierci 47-latki oficjalnie potwierdził jej tata. Mężczyzna zamieścił krótki wpis pod opublikowaną informacją o dramacie. „Tak, potwierdzam, jestem ojcem naszej kochanej Eweliny, która zginęła” - przekazał w komentarzu pogrążony w żałobie ojciec.

Wiadomość o tym, co spotkało kobietę w Krakowie, wywołała ogromny szok w Sędziszowie Małopolskim oraz pobliskich miejscowościach. Zmarła 47-latka była bardzo dobrze znana okolicznym mieszkańcom, między innymi ze względu na swoje liczne inicjatywy społeczne.

Michał O. wyglądał na spokojnego i delikatnego. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało
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Przyjaciele ze Szlachetnej Paczki żegnają zamordowaną w Krakowie Ewelinę

W sieci pojawiło się niezwykle emocjonalne pożegnanie, które przygotowali działacze Szlachetnej Paczki z rejonu Ropczycko-Sędziszowskiego. Tragicznie zmarła w Krakowie Ewelina udzielała się jako wolontariuszka w strukturach tego właśnie projektu.

Odeszła osoba, która kochała ludzi, miała ogromne serce dla zwierząt i zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy - napisano w pożegnaniu.

Znajomi zamordowanej kobiety zwrócili uwagę na jej bezinteresowność. Podkreślili w swoich wspomnieniach, że 47-latka chętnie brała udział w akcjach charytatywnych i nigdy nie przechodziła obojętnie obok ludzkiej krzywdy.

Jej wrażliwość i gotowość do działania były tym, co naprawdę ją wyróżniało - napisali.

Mieszkanka Sędziszowa Małopolskiego stanowiła ważny punkt lokalnego zespołu Szlachetnej Paczki. Z pozostałymi wolontariuszami łączyła ją wspólna misja niesienia wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dzisiaj brakuje słów. Pozostaje smutek, niedowierzanie i pamięć o człowieku, który miał w sobie tyle dobra. Nigdy nie zapomnimy - napisali jej przyjaciele ze Szlachetnej Paczki.
Tak wyglądało zatrzymanie zamachowca w Krakowie
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Kolejne ofiary zamachowca z Krakowa. Wśród zabitych jest też matka czworga dzieci

Wolontariuszka z Podkarpacia to kolejna zidentyfikowana osoba, która straciła życie podczas sobotnich wydarzeń pod Wawelem. W niedzielę media obiegła informacja o śmierci innej uczestniczki tych tragicznych zajść, pochodzącej z okolic Chodzieży Izabeli W. Kobieta przyjechała do Krakowa na otwarcie własnej wystawy, a dzień po wernisażu swoich prac została zamordowana na Rynku Głównym. Zmarła artystka pozostawiła czworo dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta.

Całkowity bilans sobotniej masakry w stolicy Małopolski jest przerażający i obejmuje sześć osób zabitych oraz 16 poszkodowanych. Wiadomo, że śmiertelne ofiary napastnika to cztery kobiety oraz dwóch mężczyzn. W gronie zamordowanych na krakowskim rynku znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy.

Malarka jedną z ofiar strzelaniny. Dzień wcześniej miała wystawę w Krakowie
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