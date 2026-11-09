Wojewoda wskazał cichych bohaterów tragedii w Krakowie. "To zło trzeba zwyciężyć dobrem"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-09 10:02

W Krakowie zginęło sześć osób, a wiele kolejnych zostało rannych. Za tą tragedią stoją także historie ludzi, którzy w chwili zagrożenia nie myśleli o własnym bezpieczeństwie, lecz ruszyli na pomoc innym. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zaapelował, by pamiętać o tych cichych bohaterach. Wśród nich są lekarze, pielęgniarka, wolontariusze i zwykli przechodnie.

  • Lekarze, którzy natychmiast udzielili pomocy rannym, nie zważając na własne bezpieczeństwo.
  • Pielęgniarka z Podkarpacia i młodzi wolontariusze z zagranicy.
  • Przechodnie, dyspozytorzy, strażnicy miejscy, policjanci i strażacy.
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Lekarze ruszyli na pomoc rannym

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek wojewoda przypomniał o dwóch lekarzach, którzy w chwili ataku przebywali w pobliżu miejsca zatrzymania sprawcy. Byli tam razem z rodzinami, ale gdy zobaczyli rannych, natychmiast ruszyli z pomocą.

Klęczar podkreśla, że wiedza chirurgiczna jednego z medyków z dużym prawdopodobieństwem mogła uratować życie rannego policjanta. Drugi lekarz pomógł w profesjonalnej ocenie stanu poszkodowanych i skierowaniu ich do odpowiednich placówek medycznych. Znaczenie miała również praca osób kierujących akcją ratunkową i dyspozytorów medycznych, którzy potrafili wykorzystać wiedzę lekarzy.

Śmierć zamachowca
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„O nich mówmy”

Lista osób, które zaangażowały się w pomoc, jest jednak znacznie dłuższa. Klęczar wspomniał o pielęgniarce z Podkarpacia, młodych zagranicznych wolontariuszach oraz przechodniach, którzy zamiast nagrywać zdarzenie, sięgnęli po telefon i zadzwonili pod numer alarmowy.

Wojewoda docenił także dyspozytorów przyjmujących liczne zgłoszenia, strażników miejskich, policjantów i strażaków. W obliczu tragedii wiele osób pokazało solidarność i gotowość do niesienia pomocy.

– Tu jest wielu bohaterów i ich należy pokazywać. O nich mówmy, bo to zło trzeba zwyciężyć dobrem, a dobro to ludzie – zaapelował Krzysztof Jan Klęczar.

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