Trudno nie pomyśleć o tym, jak gwałtownie zwyczajny dzień zamienił się w koszmar. Ludzie, którzy przyszli na obiad, kawę czy spotkanie z bliskimi, znaleźli się nagle w miejscu śmiertelnego zagrożenia.

Dziś pozostały po nich puste miejsca przy stolikach. Wciąż stojące naczynia są jednym z najbardziej wymownych obrazów tragedii.

Wielka płyta OSB zamiast szyby. Na ścianach wciąż widać ślady kul

O tym, co wydarzyło się w centrum Krakowa, przypominają również uszkodzone budynki.

Jedna z witryn sieciówki odzieżowej marki Zara, rozbita podczas strzelaniny, została prowizorycznie zabezpieczona dużą płytą OSB. W miejscu, w którym jeszcze kilka dni temu była szyba, dziś znajduje się surowa drewniana osłona.

Na ścianach okolicznych kamienic widać ślady po pociskach. To widoczne pozostałości po dramatycznych wydarzeniach, których świadkami byli przypadkowi przechodnie.

Kraków jest miastem, w którym historia zapisana jest niemal na każdym murze. Teraz na elewacjach zabytkowych budynków pojawiły się ślady tragedii, która rozegrała się na oczach mieszkańców i turystów.

Kwiaty i znicze pod plakatem Banksy'ego. Krakowianie pamiętają o ofiarach

Szczególnie przejmujący widok można zobaczyć przy słupie reklamowym z plakatem wystawy Banksy'ego. U jego podstawy mieszkańcy pozostawiają kwiaty i zapalone znicze.

W zwykły dzień przechodnie mijaliby to miejsce bez większego zainteresowania. Teraz stało się jednym z punktów upamiętniających ofiary krwawego ataku.

Podobne obrazy widać w kolejnych miejscach, w których zginęli ludzie. Płonące świece, wiązanki kwiatów i pojedyncze znicze przypominają, że za tragicznym bilansem kryją się konkretne osoby, ich rodziny i historie, które zostały brutalnie przerwane.

Sześć osób nie wróciło w sobotę do domu. Dla ich bliskich życie już nigdy nie będzie takie samo.

Rynek niemal pusty. Miasto, które zawsze tętniło życiem, dziś milczy

Największe wrażenie robi jednak nie to, co pozostało po strzelaninie, lecz to, czego dziś na krakowskim Rynku niemal nie ma.

Ludzi.

Plac, który zwykle o tej porze wypełnia się mieszkańcami, turystami i rozmowami dochodzącymi z restauracyjnych ogródków, jest niemal opustoszały.

Puste stoliki, zamknięte lub opustoszałe przestrzenie przed lokalami, nieliczni przechodnie. To obrazy, które trudno pogodzić z codziennym widokiem jednego z najbardziej ruchliwych miejsc w Krakowie.

Nie słychać typowego gwaru. W powietrzu unosi się atmosfera przygnębienia. Miasto próbuje wrócić do codzienności, ale widoczne ślady tragedii przypominają, jak wiele wydarzyło się tu zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej.

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Sześć osób zginęło. Kraków wciąż nie otrząsnął się z tragedii

Przypomnijmy, do masakry doszło w sobotę po godz. 15. Zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Napastnik został postrzelony podczas policyjnej interwencji i trafił do szpitala. W poniedziałek, 9 listopada, nad ranem zmarł.

Śledztwo obejmuje również zabójstwo trzech członków jego rodziny, których ciała odnaleziono w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W Krakowie trwa żałoba. Mieszkańcy oddają hołd ofiarom, pozostawiając znicze i kwiaty w miejscach, w których doszło do tragedii.

Dziś nie trzeba jednak znać szczegółów śledztwa, żeby zrozumieć, jak głęboko sobotni atak dotknął miasto. Wystarczy przejść przez niemal pusty Rynek Główny, spojrzeć na rozbite szkło, pozostawione na stolikach kieliszki i ślady kul na murach. Kraków powoli wraca do życia. Ale są miejsca, w których sobotnie popołudnie jakby wciąż trwało.