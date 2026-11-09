Matka dwójki dzieci zginęła w zamachu w Krakowie, jej mąż walczy o życie. Byli na wakacjach

Masakra na krakowskim Rynku Głównym: zamaskowany 24-latek otworzył ogień do ludzi, zabijając sześć osób i raniąc szesnaście.

Wstrząsające odkrycie w rodzinnym mieście sprawcy: znaleziono ciała jego rodziców i siostry z ranami postrzałowymi, co pogłębia tajemnicę zbrodni.

Dowiedz się, kim była jedna z ofiar, która osierociła dwoje dzieci, i jakie motywy mogły kierować sprawcą tej niewyobrażalnej tragedii.

W ten koszmar wciąż trudno jest uwierzyć. Przypomnijmy, w sobotę, 7 listopada, po godz. 15 zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał autem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać do ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany, zmarł w szpitalu w poniedziałkowy (9 listopada) poranek. Wskutek ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych – w tym dwóch policjantów. W niedzielę w mieszkaniu w jednym z bloków w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego znaleziono ciała rodziców i siostry sprawcy. Ich obrażenia wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.

Zginęła od kul Michała O. Zostawiła dwoje dzieci

Wśród ofiar Michała O. znaleźli się między innymi obcokrajowcy, którzy akurat znajdowali się na krakowskim rynku. Austriackie media przekazały dramatyczne informacje o tym, że jedną z osób, które 24-latek zabił, jest 51-letnia mieszkanka dzielnicy Gänserndorf w Dolnej Austrii, która w Krakowie spędzała z mężem krótki urlop. Kobieta osierociła dwójkę dzieci, jej mąż został ranny i walczy o życie - podaje serwis "Heute". "W niszczycielskiej strzelaninie w centrum krakowskiego Starego Miasta w sobotę, w której zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, zginęła również 51-letnia kobieta z Dolnej Austrii. Jej mąż został ranny" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Wiedniu.

Austria żegna swoją obywatelkę

"W tych trudnych chwilach moje myśli są z jej mężem, rodziną i wszystkimi bliskimi. Składam im wyrazy najgłębszego współczucia" - napisała na platformie X szefowa austriackiego MSZ, Beate Meinl-Reisinger. Gubernator Johanna Mikl-Leitner komentowała z kolei: "Ten haniebny akt jest szczególnie bolesny, ponieważ kobieta z Dolnej Austrii straciła życie, a jej mąż został ranny. Moje myśli są z jej rodziną i wszystkimi krewnymi ofiar. Składam im najszczersze kondolencje. Terror i przemoc nie mają miejsca w naszym społeczeństwie. Zwłaszcza w tych trudnych czasach musimy trzymać się razem. Ponieważ nienawiść i ekstremizm nigdy nie mogą być silniejsze od naszej solidarności”.

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