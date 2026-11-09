13-letnia Lisa zaginęła. Znaleźli ją martwą przy polskiej granicy. Obok niej ranny mężczyzna

Dramatyczne poszukiwania 13-letniej Lisy z Berlina, która zniknęła w drodze do szkoły, zakończyły się tragicznym odkryciem po kilku dniach.

Ciało nastolatki odnaleziono kilkadziesiąt kilometrów od jej domu, niedaleko granicy z Polską, co wstrząsnęło lokalną społecznością.

Obok zwłok Lisy leżał ciężko ranny, niezidentyfikowany mężczyzna, który sam zadał sobie obrażenia i walczy o życie w szpitalu.

Poznaj wszystkie niepokojące szczegóły tej tajemniczej sprawy i dowiedz się, co śledczy podejrzewają o zagadkowej śmierci dziewczynki.

Ten dramat rozpoczął się we wtorek, 3 listopada, o świcie. Jak szczegółowo opisuje niemiecki "Bild", 13-letnia Lisa o godz. 7:17 wyszła z mieszkania przy Golliner Straße w dzielnicy Berlin-Marzahn i miała wsiąść do autobusu linii 197 w kierunku Mahlsdorf/Kaulsdorf, który planowo odjeżdżał 10 minut później. Miała jechać do szkoły, nigdy jednak do niej nie dotarła.

13-letnia Lisa wyszła do szkoły. Po kilku dniach znaleźli jej ciało

"Kamera bezpieczeństwa w bloku, w którym mieszkała dziewczynka, nagrała ostatnie minuty Lisy przed jej zniknięciem" - pisze "Bild", który dotarł do nagrania. "Lisa ma na sobie czarną kurtkę. Idzie korytarzem, a chwilę później wychodzi z domu. Lisa rozmawiała z przyjaciółką. Trzy minuty po jej wyjściu kontakt się urwał" - czytamy. Gdy okazało się, że nastolatka nie dotarła do szkoły, zaczęła się zakrojona na wielką skalę akcja poszukiwawcza, w której wzięło udział kilkuset policjantów.

Obok martwej dziewczynki leżał ranny starszy mężczyzna

Niestety, w niedzielę, 8 listopada, przekazano tragiczne wieści. Policja Brandenburgii znalazła zwłoki Lisy na farmie w Altglietzen, jakieś 50 km od jej mieszkania, w bliskiej odległości od granicy z Polską. "Tak, ofiarą jest zaginiona Lisa. Obok ciała dziewczyny odkryto ciężko rannego, niezidentyfikowanego mężczyznę. Sam sobie zadał obrażenia i został przewieziony do szpitala. Jest w stanie krytycznym" - przekazała "Bildowi" prokuratura. Na razie nie wiadomo, co dokładnie się stało i jak zginęła 13-latka.

Pokój Zbrodni - Zwłoki kobiety bez głowy rąk i nóg

5