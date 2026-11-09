Córka Anny Dereszowskiej zadzwoniła z Krakowa. "Gdybym wiedziała wcześniej, umarłabym ze strachu"

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-11-09 7:35

Anna Dereszowska nie kryła emocji po tym, co wydarzyło się w Krakowie. Jej córka Lenka jechała tego dnia z Warszawy do miasta, w którym niedawno rozpoczęła studia. Aktorka nie wiedziała, co się wydarzyło, dopóki nie zadzwoniła do niej dziewczyna. "Mamuś, nie martw się, jestem bezpieczna" - usłyszała na początku rozmowy. Nie rozumiała, skąd taki komunikat. Dopiero od córki dowiedziała się o tragedii. Teraz opowiedziała o wszystkim w mediach społecznościowych.

7 listopada w Krakowie doszło do tragicznych wydarzeń. W centrum miasta padły strzały, a wiele osób zostało poszkodowanych. Informacje o tym, co się stało, szybko obiegły media. Głos w tej sprawie zabrała również Anna Dereszowska. Aktorka przyznała, że wiadomość o tragedii dotarła do niej w szczególnych okolicznościach.

Anna Dereszowska odebrała telefon od córki. Nie wiedziała, co się wydarzyło

Lenka, córka aktorki, jechała tego dnia pociągiem z Warszawy do Krakowa. Kilka godzin później zadzwoniła do mamy, by ją uspokoić. Dereszowska początkowo nie rozumiała, dlaczego córka mówi o swoim bezpieczeństwie. Dopiero po chwili dowiedziała się o tym, co wydarzyło się w mieście.

- Moja Lenka jechała dziś tuż przed południem pociągiem z Warszawy do Krakowa. O 16.00 odebrałam od niej telefon, powiedziała "mamuś nie martw się, jestem bezpieczna". Zaskoczyła mnie, nie rozumiałam o czym mówi i to od niej dowiedziałam się o tragedii, która rozegrała się w centrum Krakowa. Gdybym wiedziała wcześniej, umarłabym ze strachu o swoje dziecko - napisała Anna Dereszowska na Instagramie.

W dalszej części wpisu Dereszowska zaapelowała o spokój i rozwagę. Zwróciła uwagę, by nie przekazywać dalej niesprawdzonych informacji i nie utrudniać pracy służbom, które zajmują się wyjaśnianiem okoliczności tragedii.

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Anna Dereszowska zwróciła się do policjantów

Aktorka nie ograniczyła się do opisania własnych przeżyć. W swoim wpisie doceniła również funkcjonariuszy policji, którzy interweniowali na miejscu zdarzenia. Podkreśliła ich odwagę i szybką reakcję, która - jak zaznaczyła - zapobiegła jeszcze większemu dramatowi.

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Na zakończenie Anna Dereszowska przekazała wyrazy współczucia osobom poszkodowanym oraz bliskim ofiar.

Anna Dereszowska
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Anna Dereszowska zazdrości Breszce. Niewiarygodne, co powiedziała!
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