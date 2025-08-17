Serce pęka! Anna Dereszowska zalała się łzami na lotnisku: „Nasze Słonko wyleciało w świat”

Łzy na lotnisku! Anna Dereszowska pożegnała najstarszą córkę, która wyjechała na roczną wymianę uczniowską.

Były mocne uściski, słowa miłości i wsparcia: „Nasze Słonko wyleciało w świat. Kochamy Cię najmocniej”.

W pożegnaniu wzięła udział cała rodzina – partner aktorki, młodsze dzieci i rodzice. To były sceny pełne emocji.

Anna Dereszowska, choć ze łzami w oczach, z dumą i miłością odprowadziła córkę na lotnisko, wiedząc, że przed nią wielka przygoda. Sceny pełne emocji udowodniły, że nawet w świecie show-biznesu są momenty, które są absolutnie uniwersalne – miłość matki do dziecka i trud rozstań.

Anna Dereszowska o córce: „Nasze Słonko wyleciało w świat”

Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych kilka zdjęć z rodzinnego pożegnania. Na fotografiach widać, jak cała rodzina tuli się do siebie na lotnisku, próbując zatrzymać w ramionach ostatnie chwile przed rozłąką. Dereszowska napisała pod kadrami:

Nasze Słonko parę dni temu wyleciało w świat. Dla niej rok szkolny zaczyna się już jutro. Myszko, nasz ‘wymieńcu’ Czerp garściami z tego doświadczenia! Kochamy Cię najmocniej i trzymamy za Ciebie kciuki! O mundo é seu!!!

Pełen ciepła wpis aktorki wywołał lawinę reakcji. Fani podkreślali, że widok rozstania matki z dzieckiem, które wkracza w dorosłość, zawsze chwyta za serce. Wyjazd na uczniowską wymianę to nie tylko rozłąka, ale przede wszystkim ogromna szansa. Córka Dereszowskiej przez najbliższy rok będzie uczyć się w Brazylii, zdobywać doświadczenie i poznawać świat. Choć dla rodziny to trudny moment, aktorka podkreśliła, że życzy dziecku odwagi i radości.

Zobacz też: Anna Dereszowska poszła w miasto z szesnastoletnią córką. Zrobiły sobie tatuaże

Łzy i mocne uściski na lotnisku

Zdjęcia mówią same za siebie. Dereszowska ze łzami w oczach mocno tuli córkę, a wokół nich gromadzą się bliscy – partner aktorki, młodsze dzieci, a także rodzice. Cała rodzina stworzyła wokół dziewczyny „mur miłości”, który miał jej dodać odwagi przed nowym etapem życia. Były wspólne objęcia i uśmiechy przez łzy.

Kilka miesięcy temu aktorka zdradziła, ze córka wyjeżdża na wymianę uczniowską aż do... Brazylii, trudno więc się dziwić tak emocjonalnemu pożegnaniu:

Ona normalnie tam będzie chodziła do szkoły. Oczywiście nie będzie klasyfikowana, no bo to jest zupełnie inny program szkolny. Wróci do Polski, wtedy zrobi klasę czwartą, ale poszła jako sześciolatka do szkoły, więc spokojnie — ma czas"

Zobacz: Rodzinny dramat Anny Dereszowskiej. Drżała o życie 16-letniej córki. Wydawała tysiące złotych miesięcznie na lekarzy

Rodzina w komplecie

Anna Dereszowska jest mamą trójki dzieci. Najstarsza córka - Lena, którą właśnie pożegnała na lotnisku, to owoc jej wcześniejszego związku z Piotrem Grabowskim. Z obecnym partnerem, fotografem Danielem Duniakiem, aktorka wychowuje jeszcze synów Maksymiliana i Aleksandra. Cała trójka tworzy zgrane rodzeństwo, a Dereszowska często podkreśla w wywiadach, że rodzina jest jej największą siłą i powodem do dumy. Podczas pożegnania na lotnisku widać było, że młodsze dzieci mocno przeżywają wyjazd siostry, ale jednocześnie z radością ją wspierają.