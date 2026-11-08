Anna Jantar tym utworem podbiła Opole. Tak narodziła się legenda polskiej estrady

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Maja Budka
2026-11-08 22:41

Ten ponadczasowy przebój śpiewają kolejne pokolenia Polaków, choć niewiele osób pamięta dziś okoliczności jego premiery. Jeden wyjątkowy wieczór sprawił, że cały kraj oszalał na punkcie tej kompozycji, a wykonująca ją Anna Jantar z obiecującej wokalistki stała się prawdziwą ikoną.

Już pierwsze dźwięki tego radosnego utworu Anny Jantar wystarczą, aby przywołać na myśl ciepłe, letnie dni oraz beztroskie wspomnienia z przeszłości. Ta nieśmiertelna kompozycja od razu zachęcała do tańca całe pokolenia Polaków i niezmiennie wywołuje uśmiech u słuchaczy. Choć tekst znamy dziś na pamięć i chętnie go śpiewamy przy różnych okazjach, to rzadko pamiętamy o tym, że jeden konkretny występ całkowicie odmienił oblicze polskiej estrady.

Solowa droga artystyczna Anny Jantar zaczęła się wprawdzie już w 1973 roku, jednak dopiero zaśpiewanie hitu "Tyle słońca w całym mieście" na festiwalu w Opolu w 1974 roku zapewniło jej gigantyczny sukces i stałe miejsce w historii rodzimej muzyki rozrywkowej.

Kto napisał przebój Anny Jantar "Tyle słońca w całym mieście"?

Niezwykła energia płynąca z tego utworu to zasługa znakomitych i bardzo utalentowanych autorów. Za warstwę muzyczną odpowiadał Jarosław Kukulski, będący prywatnie mężem piosenkarki, który doskonale rozumiał jej możliwości wokalne i potencjał na scenie.

Z kolei autorem bardzo lekkiego, optymistycznego i wpadającego w ucho tekstu był ceniony twórca Janusz Kondratowicz. Wspólnymi siłami napisali oni piosenkę idealnie skrojoną pod ciepły, pełen naturalnego blasku i barwny głos Anny Jantar. Podczas sesji nagraniowej w studiu artystkę wspierał słynny zespół wokalny Alibabki, co nadało całej aranżacji soczystego i rozpoznawalnego brzmienia. Takie połączenie sił od samego początku zwiastowało narodziny wielkiego przeboju na polskiej scenie muzycznej.

Anna Jantar na festiwalu w Opolu w 1974 roku. Jak przebiegał występ?

Kluczowy moment dla rozwoju kariery wokalistki nadszedł pod koniec czerwca 1974 roku na XII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Kompozycja wybrzmiała podczas niezwykle prestiżowego koncertu Premiery, który przed odbiornikami śledziły miliony Polaków. Pojawienie się Anny Jantar na opolskiej scenie wywołało w amfiteatrze falę ogromnego entuzjazmu. Widzowie od razu pokochali ją za naturalną swobodę, promienny uśmiech oraz wyjątkową charyzmę. Chociaż oficjalne wyróżnienia leżały w gestii festiwalowego jury, to zgromadzeni na miejscu fani podjęli własną, jednoznaczną decyzję. Wokalistka w znakomitym stylu i bezdyskusyjnie zdobyła wtedy cenną Nagrodę Publiczności.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że Jantar musiała zmierzyć się z bardzo silnymi rywalami. W tym samym opolskim konkursie Premiery o względy słuchaczy walczyli również między innymi Danuta Rinn z utworem "Gdzie ci mężczyźni", Krystyna Prońko śpiewająca "Papierowe ptaki" oraz Jerzy Połomski z kompozycją "Dziewczyny takie są".

Natalia Kukulska
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Złota Płyta i wielki sukces Anny Jantar po opolskim festiwalu

Triumf w Opolu stał się punktem zwrotnym dla artystki. Przebój błyskawicznie podbił stacje radiowe w całym kraju i rozbrzmiewał w polskich domach od morza aż po same góry. W zbliżonym okresie na rynku pojawiła się pierwsza solowa płyta piosenkarki, którą zatytułowano dokładnie tak samo jak zwycięski singiel. Materiał na ten krążek zarejestrowano w maju 1974 roku. Album ukazał się nakładem wydawnictwa Polskie Nagrania i sprzedawał się w zawrotnym tempie, co po pewnym czasie zagwarantowało wokalistce zdobycie wymarzonej Złotej Płyty. Anna Jantar zapisała się tym samym na stałe w pamięci słuchaczy poprzez swoją muzykę.

Jeden historyczny występ wystarczył, aby Anna Jantar ugruntowała swoją pozycję w gronie najważniejszych i najbardziej uwielbianych gwiazd polskiej estrady.

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