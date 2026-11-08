Anna Jantar tym utworem podbiła Opole. Tak narodziła się legenda polskiej estrady

Już pierwsze dźwięki tego radosnego utworu Anny Jantar wystarczą, aby przywołać na myśl ciepłe, letnie dni oraz beztroskie wspomnienia z przeszłości. Ta nieśmiertelna kompozycja od razu zachęcała do tańca całe pokolenia Polaków i niezmiennie wywołuje uśmiech u słuchaczy. Choć tekst znamy dziś na pamięć i chętnie go śpiewamy przy różnych okazjach, to rzadko pamiętamy o tym, że jeden konkretny występ całkowicie odmienił oblicze polskiej estrady.

Solowa droga artystyczna Anny Jantar zaczęła się wprawdzie już w 1973 roku, jednak dopiero zaśpiewanie hitu "Tyle słońca w całym mieście" na festiwalu w Opolu w 1974 roku zapewniło jej gigantyczny sukces i stałe miejsce w historii rodzimej muzyki rozrywkowej.

Kto napisał przebój Anny Jantar "Tyle słońca w całym mieście"?

Niezwykła energia płynąca z tego utworu to zasługa znakomitych i bardzo utalentowanych autorów. Za warstwę muzyczną odpowiadał Jarosław Kukulski, będący prywatnie mężem piosenkarki, który doskonale rozumiał jej możliwości wokalne i potencjał na scenie.

Z kolei autorem bardzo lekkiego, optymistycznego i wpadającego w ucho tekstu był ceniony twórca Janusz Kondratowicz. Wspólnymi siłami napisali oni piosenkę idealnie skrojoną pod ciepły, pełen naturalnego blasku i barwny głos Anny Jantar. Podczas sesji nagraniowej w studiu artystkę wspierał słynny zespół wokalny Alibabki, co nadało całej aranżacji soczystego i rozpoznawalnego brzmienia. Takie połączenie sił od samego początku zwiastowało narodziny wielkiego przeboju na polskiej scenie muzycznej.

Anna Jantar na festiwalu w Opolu w 1974 roku. Jak przebiegał występ?

Kluczowy moment dla rozwoju kariery wokalistki nadszedł pod koniec czerwca 1974 roku na XII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Kompozycja wybrzmiała podczas niezwykle prestiżowego koncertu Premiery, który przed odbiornikami śledziły miliony Polaków. Pojawienie się Anny Jantar na opolskiej scenie wywołało w amfiteatrze falę ogromnego entuzjazmu. Widzowie od razu pokochali ją za naturalną swobodę, promienny uśmiech oraz wyjątkową charyzmę. Chociaż oficjalne wyróżnienia leżały w gestii festiwalowego jury, to zgromadzeni na miejscu fani podjęli własną, jednoznaczną decyzję. Wokalistka w znakomitym stylu i bezdyskusyjnie zdobyła wtedy cenną Nagrodę Publiczności.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że Jantar musiała zmierzyć się z bardzo silnymi rywalami. W tym samym opolskim konkursie Premiery o względy słuchaczy walczyli również między innymi Danuta Rinn z utworem "Gdzie ci mężczyźni", Krystyna Prońko śpiewająca "Papierowe ptaki" oraz Jerzy Połomski z kompozycją "Dziewczyny takie są".

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Złota Płyta i wielki sukces Anny Jantar po opolskim festiwalu

Triumf w Opolu stał się punktem zwrotnym dla artystki. Przebój błyskawicznie podbił stacje radiowe w całym kraju i rozbrzmiewał w polskich domach od morza aż po same góry. W zbliżonym okresie na rynku pojawiła się pierwsza solowa płyta piosenkarki, którą zatytułowano dokładnie tak samo jak zwycięski singiel. Materiał na ten krążek zarejestrowano w maju 1974 roku. Album ukazał się nakładem wydawnictwa Polskie Nagrania i sprzedawał się w zawrotnym tempie, co po pewnym czasie zagwarantowało wokalistce zdobycie wymarzonej Złotej Płyty. Anna Jantar zapisała się tym samym na stałe w pamięci słuchaczy poprzez swoją muzykę.

Jeden historyczny występ wystarczył, aby Anna Jantar ugruntowała swoją pozycję w gronie najważniejszych i najbardziej uwielbianych gwiazd polskiej estrady.

Quiz. Najpiękniejsze piosenki PRL-u. Jak dobrze pamiętasz te niezapomniane przeboje? Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment przeboju „Dziewczyna z PRL-u” Jana Pietrzaka. „Dziewczyno z PRL-u, wierz mi, proszę, jedyna, bez ciebie, jak bez celu...” ty przy życiu mnie trzymasz ty jesteś słodka jak wino ty ze mną sobie pogrywasz Następne pytanie

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