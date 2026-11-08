Michał Żebrowski podpadł internautom. Podjął decyzję w sprawie żałoby, a później ją zmienił. No i się zaczęło!

Teatr 6. piętro chciał grać mimo żałoby narodowej. Po fali krytyki zmienił zdanie

Decyzja warszawskiego Teatru 6. piętro, którego dyrektorem jest Michał Żebrowski, wywołała ogromne emocje. Gdy cała Polska pogrążyła się w żałobie po krwawej tragedii w Krakowie, a na 8 i 9 listopada ogłoszono żałobę narodową, placówka początkowo nie zamierzała zmieniać repertuaru. Spektakle miały odbywać się zgodnie z planem. To wywołało burzę w internecie.

Widzowie nie kryli oburzenia, posypały się nieprzychylne komentarze. Wypominano teatrowi brak empatii, wyczucia i szacunku dla ofiar oraz ich bliskich.

Od teatru oczekuję wrażliwości. Waszą decyzję o graniu podczas żałoby odbieram jako brak szacunku dla osób przeżywających stratę - napisała jedna z internautek.

Argumentacja teatru, który początkowo odwoływał się do idei wspólnoty i spotkania z publicznością w trudnym czasie, nie przekonała wielu odbiorców. Ostatecznie dyrekcja 6. piętra zmieniła stanowisko. W niedzielę, 8 listopada, opublikowano nowe oświadczenie.

Szanowni państwo, w związku z wprowadzoną żałobą narodową w dniach 8 i 9 listopada decyzją Dyrekcji Teatru 6. piętro spektakle zaplanowane w tych dniach zostają ostatecznie odwołane.

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Widzowie otrzymali możliwość zwrotu pieniędzy za bilety lub wymiany ich na inne przedstawienia. Teatr nie wyjaśnił wprost, co przesądziło o zmianie decyzji.

Co na to internauci?

Choć ostatecznie teatr zrobił to, czego oczekiwali widzowie, nadal dostaje nieprzychylne komentarze, choć są raczej pojedyncze.

Po naciskach internautów, bo sami z siebie tej decyzji nie podjęliście. WSTYD.

Niektórzy internauci bronią pierwotnej decyzji teatru:

Zdecydowana większość teatrów pracuje, a spektakle się odbywają wg programu poprzedzane minuta ciszy. Spektakl i praca teatru to ogromne przedsięwzięcia techniczne i logistyczne. A wielu widzów właśnie w takich chwilach najbardziej potrzebuje ukojenia w kulturze, normalności i jedności, jaką daje właśnie kultura i sztuka. Zupełnie nie rozumiem tego ataku akurat na ten teatr. Zapewne atak nie od tych, którzy w teatrze bywają….

A co wy myślicie?

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