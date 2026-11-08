Ludzie nie wytrzymali po wpisie Chodakowskiej o sprawcy z Krakowa. Nie mają dla niej litości

Ewa Chodakowska mówi o dramacie świadków. Jedna wiadomość szczególnie ją poruszyła

Tragedia, do której doszło w Krakowie, poruszyła opinię publiczną. W kolejnych publikacjach pojawiają się informacje o przebiegu dramatycznych wydarzeń, ustaleniach śledczych, a także o samym sprawcy. To właśnie sposób relacjonowania tragedii stał się tematem wpisu Ewy Chodakowskiej. Znana trenerka postanowiła zabrać głos i zwrócić uwagę na to, jak łatwo medialna uwaga może zostać przeniesiona z ofiar na osobę odpowiedzialną za dramat.

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Chodakowska rozpoczęła swój wpis od bardzo stanowczych słów. "Nie chcę poznawać jego imienia. Nie chcę oglądać jego twarzy. Czytać kolejnych opowieści o tym, jakim był sąsiadem i z jakiej pochodził rodziny" - napisała. Następnie zaapelowała do mediów oraz wszystkich osób udostępniających materiały dotyczące sprawcy, by przestały czynić go głównym bohaterem relacji.

Trenerka zwróciła uwagę, że do budowania rozpoznawalności nie jest konieczne publikowanie pełnego nazwiska. Wystarczy wielokrotne pokazywanie twarzy, powtarzanie imienia w nagłówkach, wypytywanie sąsiadów i znajomych oraz przytaczanie kolejnych szczegółów z życia napastnika. Jak zauważyła, w tym samym czasie osoby, które ucierpiały, bywają sprowadzane do liczb pojawiających się w komunikatach. Ewa Chodakowska podkreśliła również, że w przypadku części sprawców masowej przemocy rozgłos może stanowić element motywacji. Nawet potępienie i społeczna odraza mogą zapewniać im uwagę, której może szukać.

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W dalszej części wpisu trenerka ujawniła, że od poprzedniego dnia rozmawia prywatnie ze świadkami dramatycznych wydarzeń. Jedna z kobiet, która pracowała w restauracji, gdzie postrzelono mężczyznę, wyznała jej, że boi się wychodzić z domu i prawdopodobnie już nigdy nie poczuje się bezpiecznie. Chodakowska przytoczyła te słowa, pokazując, że skutki tragedii nie kończą się w chwili ustania zagrożenia. Świadkowie i poszkodowani nadal zmagają się z lękiem. Tym bardziej nie rozumie, dlaczego jej apel spotyka się z krytyką. Na koniec podkreśliła, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność, ale nie powinien pozostawać w centrum społecznej uwagi. Co sądzicie na ten temat?

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