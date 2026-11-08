Żałoba narodowa także w telewizji. TVP usuwa z ramówki popularne show

Widzowie nie zobaczą tych programów w niedzielę. TVP zmienia plany

Sobotnie wydarzenia w Krakowie wstrząsnęły całą Polską. 7 listopada 2026 roku na Rynku Głównym doszło do dramatycznego ataku, w wyniku którego zginęło sześć osób, a kolejnych kilkanaście zostało rannych. Podejrzany o przeprowadzenie zamachu został zatrzymany przez służby. Tragedia wywołała ogromne poruszenie, a jej konsekwencje wpłynęły również na funkcjonowanie mediów i stacji telewizyjnych.

W związku z dramatycznymi wydarzeniami prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ustanowieniu dwudniowej żałoby narodowej. W tym czasie wiele zaplanowanych wydarzeń i programów rozrywkowych zostało odwołanych lub zmienionych. Na taki krok zdecydowała się również Telewizja Polska. Widzowie, którzy liczyli na niedzielne spotkanie z ulubionymi prowadzącymi i uczestnikami popularnych formatów, będą musieli poczekać na kolejne emisje.

O zmianach w programie TVP poinformowano za pośrednictwem oficjalnych profili stacji w mediach społecznościowych. Nadawca przekazał, że ze względu na obowiązującą żałobę narodową nie wszystkie produkcje zaplanowane na niedzielę zostaną pokazane zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

Decyzja dotyczy przede wszystkim dwóch znanych programów rozrywkowych. Widzowie nie zobaczą premierowych odcinków "Szansy na sukces" oraz "Tak to leciało". Z anteny zniknie również powtórka programu "Kocham Cię, Polsko!". Stacja wyjaśniła, że zmiany są podyktowane szacunkiem wobec ofiar krakowskiej tragedii i osób, które ucierpiały w wyniku ataku.

W niedzielę nie wyemitujemy premierowych odcinków programów "Szansa na sukces" i "Tak to leciało", a także powtórki programu "Kocham Cię, Polsko!". Zmiany są związane z ogłoszoną żałobą narodową po tragicznych wydarzeniach w Krakowie - poinformowano w komunikacie opublikowanym przez TVP.

Informacja szybko wywołała reakcje internautów. Widzowie zaczęli zastanawiać się, czy zmiany obejmą wyłącznie wymienione produkcje, czy też inne popularne formaty, które tradycyjnie goszczą na antenie w weekendy. W komentarzach pojawiały się pytania między innymi o "Familiadę", "Jaką to melodię?" oraz "Rolnik szuka żony".

Na razie TVP nie odniosła się szczegółowo do wszystkich wątpliwości odbiorców. Dodatkowe zamieszanie wywołał fakt, że na stronie internetowej nadawcy wciąż można było znaleźć wcześniejszą wersję programu telewizyjnego. Widzowie nie mieli więc pewności, jakie produkcje pojawią się w miejsce odwołanych audycji. Nie wiadomo było również, czy pozostałe niedzielne propozycje zostaną wyemitowane bez zmian.

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