Ralph Kaminski kiedyś i dziś. Tak przez lata zmieniał się jeden z najbardziej charakterystycznych polskich wokalistów

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-11-08 5:20

Dziś jest ikoną stylu i scenicznym kameleonem, jednak droga, jaką przebył Ralph Kaminski, naprawdę zaskakuje. Urodzony 8 listopada 1990 roku artysta zaczynał zupełnie inaczej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Zobacz w naszej galerii, jak bardzo zmienił się na przestrzeni lat.

Tak zmienił się Ralph Kaminski. Jego metamorfoza zapiera dech

Kiedy patrzymy na dzisiejsze zdjęcia Ralpha Kaminskiego, artysty totalnego i ikony stylu, aż trudno uwierzyć, jak długą drogę przeszedł. Pamiętacie jego początki? Skromny chłopak z Jasła, który z czasem przeistoczył się w barwnego ptaka polskiej sceny muzycznej, nie bojąc się żadnych, nawet najbardziej awangardowych eksperymentów wizerunkowych.

Jego charakterystyczna fryzura na „pazia” stała się symbolem, ale to tylko jeden z wielu etapów jego ewolucji. Długie włosy, fantazyjne stroje, makijaż i sceniczna charyzma to znaki rozpoznawcze, które budował latami. Każda płyta przynosiła nową odsłonę, a każdy koncert był starannie wyreżyserowanym spektaklem, w którym jego wygląd odgrywał kluczową rolę. Ta zmiana to nie tylko kwestia mody, ale przede wszystkim artystycznej dojrzałości.

Ralph Kaminski Sopot Hit Festiwal

Tak zaczynał Ralph Kaminski. Od pracy w Empiku do wielkiej sceny

Zanim Polska usłyszała o Ralphie Kaminskim, Rafał Kamiński z Jasła szukał swojej drogi. Mało kto wie, że przed wielką karierą pracował jako barista i sprzedawca w Empiku. Muzyka była jednak jego przeznaczeniem. Już w 2009 roku próbował swoich sił w programie „Szansa na sukces”, a trzy lata później pojawił się w „X Factor”.

Choć w telewizyjnym show nie zaszedł daleko, nie poddał się. Ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku i szlifował warsztat, grając koncerty z zespołem My Best Band In The World. To była długa i wyboista droga, ale determinacja i talent musiały w końcu przynieść owoce. Czy ktoś wtedy przypuszczał, że ten młody chłopak za kilka lat będzie wyprzedawał największe sale koncertowe w kraju?

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Przełom nadszedł w 2019 roku. To właśnie wtedy Ralph Kaminski wygrał 40. Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, zgarniając niemal wszystkie możliwe nagrody. Jego interpretacje „Witajcie w naszej bajce” i „Na zakręcie” rzuciły publiczność i jurorów na kolana. To był moment, w którym artysta w pełni objawił swój sceniczny geniusz.

Zwycięstwo na PPA stało się trampoliną do ogromnego sukcesu. Jeszcze w tym samym roku ukazał się jego drugi album „Młodość”, który ugruntował jego pozycję na rynku i zyskał status kultowego. To właśnie wtedy o Ralphie zrobiło się naprawdę głośno, a jego „Kosmiczne energie” zaczęły rozbrzmiewać w całej Polsce.

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Głośne projekty i zaskakujące decyzje Ralpha Kaminskiego. Nie bał się ryzyka

Ralph Kaminski nigdy nie dał się zaszufladkować. Jego kariera to pasmo odważnych i często zaskakujących decyzji. Nagranie płyty „Kora” z piosenkami legendarnej wokalistki Maanamu było artystycznym ryzykiem, które opłaciło się w postaci Fryderyków i miłości fanów.

Potem przyszły kolejne niespodzianki. W 2022 roku artysta podjął współpracę z siecią McDonald’s, organizując „Bal w Maku” i firmując swoim nazwiskiem autorski zestaw. W 2025 roku dołączył do składu Męskie Granie Orkiestra, współtworząc singiel „To bardzo ziemskie”. Jednocześnie rozwijał karierę aktorską, pojawiając się m.in. w serialu „Lady Love” i filmie „Treasure”. Każdy jego krok udowadnia, że w sztuce nie ma dla niego żadnych granic.

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Choć jego sceniczny wizerunek jest niezwykle barwny, w życiu prywatnym artysta ceni spokój. Jest wegetarianinem i nie ukrywa swojej wiary, choć, jak sam przyznaje, nie uczestniczy w publicznych praktykach religijnych. Ciekawostką, o której nie wszyscy wiedzą, jest fakt, że jego kuzynem jest Michał Szpak.

Kaminski odważył się również na publiczne poruszenie bardzo trudnych tematów. Otwarcie opowiedział o swojej walce z depresją, której poświęcił piosenkę „Klub D”. W 2025 roku wyznał, że choć pokonał chorobę, wciąż zmaga się z zaburzeniami nerwicowymi. Jego szczerość stała się wsparciem dla wielu osób mierzących się z podobnymi problemami.

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Ile lat ma dziś Ralph Kaminski? Zobacz, jak wygląda w 2026 roku

Ralph Kaminski, a właściwie Rafał Stanisław Kamiński, urodził się 8 listopada 1990 roku. Oznacza to, że w 2026 roku kończy 36 lat. To artysta w pełni sił twórczych, który niedawno wydał swój piąty album studyjny zatytułowany „Góra” i odebrał SuperJedynkę za dekadę swojej działalności artystycznej.

Jak przez te wszystkie lata zmieniał się jeden z najbardziej oryginalnych twórców na polskiej scenie? Jego droga od nieśmiałego chłopaka z talent show do ikony stylu jest naprawdę fascynująca. Koniecznie zobaczcie galerię jego zdjęć na przestrzeni lat. Ta metamorfoza robi ogromne wrażenie.

Piosenkarz Ralph Kaminski w białym t-shircie i jeansach na tle logotypów festiwalu. O jego metamorfozie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 45
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