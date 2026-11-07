Joanna Racewicz zdruzgotana tragedią w Krakowie. Dobrze wie, co oznacza strata bliskiej osoby. "To mógł być każdy z nas"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-07 22:55

Joanna Racewicz zabrała głos po krakowskiej strzelaninie, w której zginęło 6 osób, a kilkanaście odniosło obrażenia. Na swoim instagramowym profilu dodała czarno-białe zdjęcie i dała znać, jak bardzo wstrząsnęła nią tragedia. "Myślę o tych, którzy już nie wrócą do domu... O bliskich, którzy będą czekać na telefon" - napisała. Ona sama lata temu straciła najbliższą osobę - męża.

Strzelanina w Krakowie. Tragiczny bilans ofiar

Sobota, 7 listopada 2026 roku, miała być zwyczajnym dniem w Krakowie. Około godziny 15 centrum miasta zamieniło się jednak w miejsce niewyobrażalnej tragedii. Na Rynek Główny wjechał samochód, z którego zamaskowany mężczyzna zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Przerażeni ludzie uciekali w panice, szukając schronienia w restauracjach, kawiarniach i pobliskich bramach.

Bilans ataku jest tragiczny: 6 osób zginęło - cztery kobiety i dwóch mężczyzn - a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów. Stan jednego z funkcjonariuszy jest bardzo ciężki. Napastnik ostrzelał również tramwaj linii nr 1. Rozbita została szyba w kabinie motorniczego, ale pasażerowie nie ucierpieli.

Bartek Jędrzejak
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Policjanci ruszyli w pościg za napastnikiem. Podczas interwencji funkcjonariusze postrzelili go, a następnie przewieziono do szpitala. Policja potwierdziła, że sprawca jest obywatelem Polski. Motyw ataku pozostaje przedmiotem postępowania.

Tragedia wstrząsnęła całą Polską. Prezydent Krakowa ogłosił żałobę miejską do 11 listopada, a prezydent RP rozpoczął procedurę ogłoszenia żałoby narodowej na 8 i 9 listopada. Mnóstwo gwiazd skomentowało dramat. Jedną z nich była Joanna Racewicz.

Racewicz zdruzgotana masakrą w Krakowie

Krakowski dramat wywołał żal, smutek i niedowierzanie. Racewicz, która sama ma za sobą ogromną osobistą stratę - jej mąż zginął w katastrofie smoleńskiej, napisała w sieci:

Głos więźnie w gardle… Coraz trudniej mi zrozumieć świat. Coraz trudniej pojąć rozmiary zła… Myślę o tych, którzy już nie wrócą do domu... O bliskich, którzy będą czekać na telefon. O tych, którym od dziś pisk opon, nagły huk będzie przypominać najgorszy dzień życia. Tragedia nie kończy się, gdy milkną strzały. Nie ustaje, kiedy zamachowiec leży na ziemi…

Gwiazda dodała, wspominając o ważnym temacie dostępu do broni:

Myślami z Rodzinami Ofiar, bo dziś mógł to być każdy z nas.Każdy. Ty, ja, ktoś z naszych przyjaciół… zwykła sobota, środek słonecznego dnia na Rynku Głównym w Krakowie. Teraz będziemy bez końca roztrząsać motywy, powody, źródła, zaburzenia… Tylko - czy naprawdę jest tu jeszcze ktoś, kto uważa, że trzeba zwiększyć dostęp do broni…? Tak bardzo, bardzo smutno…

Dramat w Krakowie! Strzały w środku miasta
Krzysztof Skiba
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