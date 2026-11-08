Rogalska zwróciła się do ukochanego Krakowa. Po tragedii nie kryła bólu

Marzena Rogalska w rozpaczy po doniesieniach z Krakowa. Chodzi o jej bliskich

Sobotnie wydarzenia w Krakowie wywołały ogromne poruszenie. Informacje o dramatycznym ataku w samym centrum miasta szybko obiegły media i wzbudziły niepokój opinii publicznej. Według podanych informacji życie straciło sześć osób, a piętnaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się również policjanci, którzy ruszyli do interwencji.

Wstrząsających wiadomości nie mogła zignorować także Marzena Rogalska. Prezenterkę z Krakowem łączy szczególna więź. Przez wiele lat była związana z tym miastem, które zawsze dawało jej poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Tym trudniej było jej przyjąć, że właśnie tam rozegrał się tak przerażający dramat.

Dramatyczne wyznanie Marzeny Rogalskiej. Jej przyjaciele mogli znaleźć się w samym środku tragedii

Dziennikarka przyznała, że ze względu na liczne obowiązki zawodowe nie dowiedziała się o tragedii od razu. Kiedy dotarły do niej szczegóły sobotnich wydarzeń, była wstrząśnięta. Postanowiła opowiedzieć o swoich emocjach na Instagramie. W swoim wpisie zwróciła się bezpośrednio do Krakowa, wspominając, jak wyjątkowe miejsce zajmuje on w jej życiu.

Krakowie, mój kochany… który dawałeś mi tyle poczucia bezpieczeństwa, ile nie dawało mi żadne inne miasto. Ty, w którym zawsze czułam się dobrze, spokojnie, niemal jak w domu. Dzisiaj trudno mi pojąć, że wydarzyło się tam coś tak strasznego - napisała.

Rogalska długo nie zapomni tych wiadomości. Syn jej przyjaciółki był na krakowskim Rynku

Najbardziej poruszające okazało się jednak wyznanie dotyczące jej znajomych. Rogalska ujawniła, że jej przyjaciele byli w miejscu, w którym później doszło do tragedii, zaledwie pół godziny przed dramatycznymi wydarzeniami. To jednak nie wszystko. Syn jednej z jej bliskich przyjaciółek znajdował się na krakowskim Rynku w czasie, gdy rozgrywał się atak.

Chodzi o młodego studenta. Prezenterka nie ukrywała, że wiadomość o jego obecności na miejscu zdarzenia wywołała w niej ogromny strach. Uświadomiła sobie, jak niewiele brakowało, by jej bliscy znaleźli się w jeszcze większym niebezpieczeństwie.

Pół godziny przed tragedią byli tam moi przyjaciele. W czasie, kiedy rozgrywał się ten dramat, na Rynku był syn mojej przyjaciółki. Młody chłopak, student. Nie potrafię nawet opisać, co poczułam, kiedy się o tym dowiedziałam - wyznała.

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