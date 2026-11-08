Hollywood znało go jako Charlesa Bronsona. Niewielu pamięta, jak naprawdę się nazywał. Miał polskie nazwisko?

Z kopalni do Hollywood. Początki Charlesa Bronsona nie były łatwe

Trudno uwierzyć, że aktor, którego później oglądały miliony widzów, dorastał w tak skromnych warunkach. Charles Bronson przyszedł na świat w 1921 roku w Ehrenfeld w Pensylwanii. Był jednym z piętnaściorga dzieci w rodzinie, w której nie przelewało się. Jego ojciec pracował w kopalni, a po jego śmierci Charles sam musiał zarabiać na utrzymanie bliskich. Trafił do kopalni antracytu. Później służył w amerykańskiej armii podczas II wojny światowej. Po powrocie do cywilnego życia zaczął szukać pomysłu na siebie. Ostatecznie zainteresował się aktorstwem. Nie była to jednak kariera, która od razu przyniosła mu rozpoznawalność.

W Hollywood funkcjonował początkowo pod nazwiskiem Buchinsky. Z czasem zdecydował się na jego zmianę. Przyjął nazwisko Bronson, które okazało się znacznie bardziej rozpoznawalne. W okresie zimnej wojny wolał też uniknąć skojarzeń, jakie mogło budzić jego wschodnioeuropejskie nazwisko.

Miał na koncie role w wielkich filmowych hitach

Zanim Charles Bronson stał się gwiazdą kina akcji, zdążył wystąpić w kilku produkcjach, które dziś są klasykami. Widzowie pamiętają go z "Siedmiu wspaniałych" z 1960 roku, "Wielkiej ucieczki" z 1963 roku czy "Parszywej dwunastki" z 1967 roku. Ważnym punktem jego kariery był również western Sergio Leone "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie". Bronson wcielił się w tajemniczego człowieka z harmonijką. To właśnie takie role ugruntowały jego ekranowy wizerunek twardego, małomównego bohatera.

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Paul Kersey przyniósł mu sławę

Największą popularność przyniosła mu jednak seria "Życzenie śmierci". W pierwszej części, która miała premierę w 1974 roku, zagrał Paula Kerseya. Jego bohater był spokojnym architektem, którego życie zmieniło się po brutalnym ataku na rodzinę. Film wzbudzał emocje i wywoływał dyskusje, ale publiczność chciała oglądać kolejne przygody Kerseya. Powstały następne części, a Bronson wracał do tej postaci przez dwie dekady. Wystąpił łącznie w pięciu filmach z serii, ostatnim był "Życzenie śmierci 5" z 1994 roku.

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Z czasem aktor coraz rzadziej pojawiał się na ekranie. Problemy zdrowotne utrudniały mu dalszą pracę. W ostatnich latach życia zmagał się między innymi z chorobą Alzheimera. Zmarł 30 sierpnia 2003 roku, mając 81 lat. W dokumentacji medycznej wymieniono niewydolność oddechową, raka płuc z przerzutami oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Dziś Charles Bronson kojarzy się przede wszystkim z kinem sensacyjnym lat 70. i 80. Jego filmowe role wciąż można oglądać, a nazwisko, które wybrał na początku kariery, stało się rozpoznawalne na całym świecie.

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