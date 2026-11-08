Anita Lipnicka odwołuje koncert w Krakowie! Po tragedii nie była w stanie wyjść na scenę

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-11-08 11:09

Tragiczne wydarzenia, do których doszło w sobotę w Krakowie, poruszyły nie tylko mieszkańców miasta, ale również artystów i osoby związane z polskim show-biznesem. Anita Lipnicka miała w niedzielę wystąpić przed krakowską publicznością, jednak po tym, co się wydarzyło, zdecydowała się zmienić plany. Wokalistka przekazała fanom ważną wiadomość. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości, jak bardzo wstrząsnęła nią tragedia.

Tragedia w Krakowie zmieniła jej plany. Anita Lipnicka rezygnuje z niedzielnego występu

Sobotnie doniesienia z Krakowa wywołały ogromne poruszenie w całym kraju. W centrum miasta doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego zginęli ludzie, a kolejne osoby zostały ranne. Informacje o dramatycznych wydarzeniach szybko obiegły media i sprawiły, że wiele osób zaczęło wyrażać solidarność z poszkodowanymi oraz ich rodzinami. W obliczu tragedii głos zabierają także przedstawiciele świata kultury i rozrywki. Niektórzy zdecydowali się na odwołanie zaplanowanych wydarzeń, uznając, że w tak trudnym momencie świętowanie nie byłoby na miejscu.

Wśród artystów, którzy postanowili zareagować na dramatyczne wydarzenia, znalazła się Anita Lipnicka. Piosenkarka miała pojawić się w Krakowie w niedzielę, 8 listopada. Jej koncert zaplanowano w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Występ miał mieć szczególny charakter, ponieważ był związany z muzycznym jubileuszem artystki. Ostatecznie jednak spotkanie z publicznością zostało przełożone.

Wielki jubileusz Anity Lipnickiej w cieniu tragedii. Artystka zabrała głos

Lipnicka poinformowała o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Opublikowała czarno-białą fotografię krakowskiego Rynku, a do zdjęcia dołączyła osobisty komunikat. Nie ukrywała, że sobotnia tragedia głęboko ją poruszyła. Przyznała, że w zaistniałych okolicznościach nie potrafiłaby wyjść na scenę i świętować ważnego dla siebie jubileuszu.

Jestem wstrząśnięta dzisiejszymi wydarzeniami, w obliczu których nie wyobrażam sobie jutro stanąć na scenie i świętować swój jubileusz - napisała wokalistka.

Artystka wyjaśniła również, że decyzja o zmianie terminu koncertu została podjęta po rozmowach z organizatorem oraz dyrekcją teatru. Zapewniła fanów, że szczegóły dotyczące nowej daty zostaną przekazane, gdy tylko uda się je ustalić. Jednocześnie skierowała poruszające słowa do osób, które straciły bliskich w wyniku tragedii.

Lipnicka podkreśliła, że razem z całym zespołem myślami i sercem jest przy rodzinach ofiar. Jej wpis spotkał się z dużym odzewem internautów. W komentarzach pojawiły się słowa wsparcia i zrozumienia dla decyzji piosenkarki. Wielu odbiorców zwracało uwagę, że w obliczu tak bolesnych wydarzeń trudno byłoby wrócić do zwyczajnego rytmu koncertowego i radosnego świętowania.

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ANITA LIPNICKA

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