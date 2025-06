Córka Anity Lipnickiej nie odziedziczyła urody po mamie! Tak wygląda pociecha blisko 50-letniej gwiazdy. Zerknijcie na jej nowe zdjęcia

Marta Krupa i Piotr Mróz obściskują się przed kamerami. To TYLKO przyjaźń? Chemię czuć z daleka

Na instagramowym profilu Anity Lipnickiej pojawiło się nowe zdjęcie jej jedynego dziecka. Pola w lutym skończyła 19 lat i jest już dorosła. Ostatnio po raz pierwszy wzięła udział w wyborach prezydenckich, z czego jej rodzice byli niesamowicie dumni. Na co dzień dziewczyna mieszka w Amsterdamie, gdzie pilnie studiuje. Gdy przyjeżdża do rodziców, to dla nich wielkie święto.

Co ciekawe, choć Anita Lipnicka od 2016 r. jest żoną Marka Graya, to wciąż i pracuje, i przyjaźni się z ojcem Poli -Johnem Porterem!

Anita Lipnicka i John Porter rozstali się dawno temu. Wspólnie wychowali córkę i wciąż się przyjaźnią!

Lipnicka poznała Portera ponad 20 lat temu. Zaczęło się od wspólnego grania i śpiewania, skończyło związkiem. Był rok 2003, gwiazda miała 28 lat. Po trzech wspólnych latach na świat przyszła jedyna pociecha Anity i Johna - Pola. Niestety, w 2015 r. wieloletni związek artystów rozpadł się. Udało im się jednak razem wychować córkę, która teraz jest już dorosła.

Czy możliwa jest relacja po tym jak związek się skończył? Czy da się przyjaźnić, szanować, pozostawać w życzliwych stosunkach, kiedy nasza wspólna droga dawno rozeszła się na dwoje? Podczas ostatniej trasy z Johnem Porterem żartowaliśmy nie raz, że może to pora, byśmy zaczęli prowadzić jakiś tutorial na YouTube pod tytułem: "Jak się rozstać, by nadal się lubić?". To był żart oczywiście - pisała jakiś czas temu Lipnicka.

Anita żartowała, ale trzeba przyznać, że doskonale ułożyła sobie stosunki z byłym partnerem. Wszystko z dobrem Poli na względzie!

Pola Porter. Kim jest córka Anity Lipnickiej i Johna Portera?

Pola kilka miesięcy temu skończyła 19 lat. W maju zeszłego roku zdawała maturę i poszło jej świetnie. W lipcu 2024 r. Lipnicka pisała w sieci:

Dziś w domu radość, znamy już wyniki matur. Ja wiem, że to słabe jest bardzo, ale ja, mama, nie mogłam się powstrzymać: duma mnie rozpiera! Moja dziecina tak pięknie dała radę. (...) moja córka Pola, tegoroczna maturzystka, zdała egzaminy na jeden w tamtejszych [amsterdamskich - przyp. red.] uniwersytetów i od września rozpocznie studia w Holandii. Tego w rodzinie jeszcze nie było! Cieszę się i jednocześnie wzruszenie totalne mnie ogarnia.

Córka artystycznej pary nie jest związana ze sceną muzyczną, zdawała na studia związane z biznesem i administracją. Ze słów jej mamy wynika, że jest bardzo "pragmatyczna, bardzo poukładana, ambitna i obowiązkowa. Jest jakby naszym przeciwnym biegunem".

Ostatnio dumna mama pochwaliła się nową fotką przepięknej córki, która jednak nie odziedziczyła urody po mamie.

Jeszcze chwilę temu, dosłownie przedwczoraj, no może w zeszłym tygodniu, ta dziewczyna z obrazka była małą fasolką kiełkującą w moim brzuchu. Dzisiaj rozkwita. Niech Ci gwiazdy sprzyjają, dziecino moja. Leć, gdzie Cię skrzydła poniosą. Kocham i zawsze jestem - pisała gwiazda.

