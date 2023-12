Córka Anity Lipnickiej wyemigruje z Polski. Zaskakujący kierunek studiów

Paulla głodowała i spała na ławce w parku! A to dopiero początek historii. Wstrząsające, co ona przeżyła

Anita Lipnicka (48 l.) zdradziła plany córki co do dalszej edukacji i wykształcenia. Zdradziła także jest zupełnie inna niż ona w jej wieku. - Pola nie przypomina mnie ani fizycznie, ani w konstrukcji psychicznej, ani w zachowaniach. Mimo że urodziła się w rodzinie artystycznej — tata John Porter, totalny rock’n’rollowiec — nie ciągnie jej na scenę - wyznała piosenkarka w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Pola Porter zamierza studiować z dala od domu. - Zdaje rozszerzoną matematykę na maturze, składa papiery do czterech uczelni w Holandii na kierunki związane z biznesem i administracją. Marzy o tym, by studiować w Amsterdamie albo w Rotterdamie i w ogóle nie jest zainteresowana żadnymi artystycznymi zawodami. Jest bardzo pragmatyczna, bardzo poukładana, ambitna i obowiązkowa. Jest jakby naszym przeciwnym biegunem - wyjawiła Lipnicka. - Jestem z niej bardzo dumna i cieszę się, że wyrosła na tak fajnego, autonomicznego człowieka. (...) Pola ma inne podejście do życia. Mój obecny mąż, który jest jej ojczymem od ośmiu lat, jest także artystą, tyle że sztuk wizualnych. Pola przygląda się nam i wcale nam nie zazdrości naszej pracy... - dodała była gwiazda Varius Manx.