i Autor: Warszawa KRP II Zdjęcie z zatrzymania.

NIE DO POMYŚLENIA

Brutalny atak na kobietę w parku. Napastnik rzucił się na nią, gdy usiadła na ławce! Szokujące tłumaczenia

Obok Parku Morskie Oko w Warszawie doszło do ataku na przypadkową kobietę. Wracając z pracy przysiadła na ławce. Po chwili podszedł do niej nieznajomy mężczyzna i zaatakował! Nie zdążyła zareagować. Dzięki świadkom zdarzenia został złapany. To, jak się tłumaczył, przechodzi ludzkie pojęcie.