Przerażona sąsiadka z dzieckiem zapukała do jej drzwi. Błagała o pomoc!

W czwartkowy wieczór 25 kwietnia, tuż przed godziną 23, policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu na Białołęce. Chwilę wcześniej do drzwi jednego z mieszkań zapukała roztrzęsiona kobieta z dzieckiem. Otworzyła jej sąsiadka. Słysząc błaganie o pomoc, nie zastanawiała się ani chwili i wpuściła je do środka.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

35-letnia kobieta z Warszawy opowiedziała sąsiadce o koszmarze, który zgotowała jej i dzieciom "głowa rodziny". Od dłuższego czasu nie było dnia, by jej mąż nie sięgał po alkohol, a kiedy wypił - robił się agresywny.

Wyzywał, popychał, znęcał się bezlitośnie! Tego dnia ofiara była przekonana, że w końcu zrobi im poważną krzywdę. Interweniująca kobieta zgłosiła sprawę policji.

Funkcjonariusze z Białołęki po przyjechaniu na miejsce zatrzymali sprawcę przemocy domowej i wyprowadzili go w kajdankach. Trafił na komisariat, gdzie badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Wdrożono procedurę Niebieskiej Karty.

Po zebraniu materiałów dowodowych i przesłuchaniu świadków sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ. 39-latkowi z Warszawy grozi odpowiedzialność karna za znęcanie się nad rodziną - do 5 lat więzienia. Otrzymał policyjny dozór, a do swojego mieszkania już nie wróci. Kontynuacja pod galerią.

Pomoc dla ofiar przemocy domowej

Jeśli Ty albo osoba w Twoim otoczeniu jest ofiarą przemocy domowej i/lub znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia, nie czekaj - reaguj. Zadzwoń pod nr 112.

Jeśli z różnych przyczyn nie chcesz kontaktować się z policją, pomoc możesz uzyskać w następujących organizacjach:

„Niebieska Linia” pod numerem 800 120 002 – konsultanci pomogą ci, powiedzą ci, co najlepiej zrobić w twojej sytuacji. Niebieska linia jest bezpłatna i czynna całą dobę. Możesz także napisać e-mail: [email protected] lub połączyć się przez SKYPE.

Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia.

Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Podmiotach, które pomagają ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.